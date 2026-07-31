Η μητέρα της ηθοποιού ευχήθηκε για τα γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα αναρτώντας μία φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού.

Με αφορμή τα γενέθλια του Μπρούνο Τερέλα, η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου, δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού στην Πλάκα.

Η ηθοποιός, έκανε αναδημοσίευση της σχετικής ανάρτησης φέρνοντας στο φως ένα από τα στιγμιότυπα εκείνης της ημέρας.

Το ζευγάρι, παντρεύτηκε αρχικά στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου, κρατώντας το μυστήριο έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ σχεδόν έναν μήνα αργότερα διοργάνωσαν στην Πάρο ένα τριήμερο πάρτι, όπου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης με φόντο το Αιγαίο.

Στο γάμο τους στην Αθήνα, οι νεόνυμφοι είχαν στο πλευρό τους λίγους καλεσμένους από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Στην φωτογραφία που δημοσίευσε η μητέρα της ηθοποιού εύχεται στον Μπρούνο Τσερέλα στα ιταλικά, γράφοντας: «Χρόνια πολλά γιε μου. Σ’ αγαπώ πολύ», με την συγκεκριμένη προσφώνηση να αποκαλύπτει τις θερμές σχέσεις που διατηρεί με τον σύζυγο της κόρης της.

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Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η Αθηνά Οικονομάκου, μέσω ανάρτησής της στα social media χάρισε τις δικές της ευχές στον πρώην μπασκετμπολίστα, με τις φωτογραφίες να αποκαλύπτουν ότι βρίσκονταν σε αεροπλάνο.

«Ένα μικρό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Στον δρόμο για το ταξίδι του μέλιτος. Μερικές φορές, οι πιο μικρές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40α σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτειά μας μόλις ξεκίνησε».