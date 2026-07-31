Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε η Κιμ Καρντάσιαν στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τις αποδράσεις στη λίμνη.

Η τηλεοπτική περσόνα, στις εικόνες που μοιράστηκε με τους followers της, εμφανίζεται ανέμελη στη λίμνη να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης δίπλα στο νερό, μακριά από την καθημερινότητα.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζεται μέσα σε ένα μαύρο εντυπωσιακό μπικίνι, φορώντας μπαντάνα στα μαλλιά της, να κάνει SUP και να ποζάρει πάνω στη σανίδα κλέβοντας τις εντυπώσεις.

{https://www.instagram.com/p/DbbyFodAab5/?img_index=3}

Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες από το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, αλλά και βίντεο από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στο νερό.

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Πριν από μερικές εβδομάδες είχε βρεθεί και πάλι δίπλα στη λίμνη έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, αλλά και τον σύντροφό της Λιουίς Χάμιλτον.

«Καλοκαίρι στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους», είχε προσθέσει στη σχετική λεζάντα.

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