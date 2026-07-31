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Σε κατάσταση συναγερμού η Βοιωτία λόγω των πυρκαγιών.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μέσω ανάρτησής της εξέφρασε τον εκνευρισμό και την απόγνωσή της για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην Στερεά Ελλάδα. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στη Βοιωτία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται από το πρωί της Παρασκευής, με τρία μέτωπα να παραμένουν ενεργά.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, που έχει καταγωγή από τη Βοιωτία, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια σε σχέση με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή.

Μέσω ανάρτησής της στα social media μοιράστηκε τις σκέψεις της, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Πατρίδα μου. Τα κάψατε όλα. Κάνατε όλα τα αρβανιτοχώρια κάρβουνο».

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Λίγη ώρα αργότερα, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

«Όλα τα λιόδεντρα της Ξηρομάνης στάχτη. Πεύκα και σπίτια στον Άγιο Βασίλη. Το πανέμορφο Καλαμάκι. Τρεις εστίες σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Τέτοιος φονικός συγχρονισμός. Που να σας καεί η ψυχή καθάρματα. Κουράγιο στους συμπατριώτες μου».

«Έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε ακόμη.

Η πυρκαγιά στη Βοιωτία ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στη περιοχή να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.