Στο ιδιωτικό νησί του Μπράνσον ο γάμος του MrBeast.

Ο σταρ του YouTube, ΜrBeast, παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του- επίσης δημιουργό περιεχομένου- Θία Μπόισεν.

«Βρήκα τη MrsBeast και ήταν η καλύτερη ημέρα της ζωής μου», έγραψε στο Instagram o 28χρονος Τζίμι Ντόναλντσον- όπως είναι το πραγματικό όνομά του- και ανάρτησε φωτογραφίες από τον γάμο. Εκείνη επέλεξε ένα νυφικό με δαντέλα και εκείνος λευκό σμόκιν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο ιδιωτικό νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον, το Νέκερ, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

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Ο MrBeast- ο μεγαλύτερος σταρ του YouTube καθώς έχει πάνω από 500 εκατ. συνδρομητές- έκανε πρόταση γάμου στην Μπόισεν τα Χριστούγεννα του 2024, ενώ φορούσαν ασορτί γιορτινά πουλόβερ. Είχε δηλώσει στο People ότι, παρά τη διασημότητά του, προτιμούσε μια «πραγματικά ιδιωτική» πρόταση γάμου και μια τελετή σε κλειστό κύκλο.

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Τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί η φήμη του ΜrBeast, με τα βίντεο στα οποία διοργανώνει προκλήσεις με έπαθλο τεράστια χρηματικά ποσά. Ακολούθησε το ριάλιτι Beast Games, στο Prime Video, οι συμμετέχοντες του οποίου διεκδικούν 5 εκατομμύρια δολάρια. Η Μπόισεν έχει δικό της κανάλι στο YouTube, το TheaBeasty, με σχεδόν 140.000 συνδρομητές, ενώ η 28χρονη συχνά αναρτά περιεχόμενο και στο Twitch.

Πηγή: BBC