Ο τραυματισμός του 25χρονου ήταν τόσο σοβαρός, όπου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματά» στην Αθήνα.

Ένας 25χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στη Μονεμβασιά, κατά τη διάρκεια ρίψης βεγγακικών.

Όπως μεταδίδει το anagnostis.org, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (04/07), ο 25χρονος που εργαζόταν ως σερβιτόρος προχώρησε ο ίδιος στη ρίψη των βεγγαλικών για τις ανάγκες της γαμήλιας εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να δεχθεί πλήγμα στο πρόσωπο κάτω απόαδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο Μολάων για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ματιού του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται, με τη ζωή του να μη διατρέχει κίνδυνο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση. Η 46χρονη υπεύθυνη του καταστήματος συνελήφθη και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ρίψης βεγγαλικών, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.