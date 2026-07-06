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Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού, έπειτα από κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1065.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά, έπειτα από καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών.

Σύμφωνα με το kefaloniapress, ο προπονητής βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (03/07) ενώπιον ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού, έπειτα από κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1065.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού, ο προπονητής ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν έκαναν σωστά μια άσκηση, ενώ τους έκανε συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Η έρευνα των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

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Αναλυτικά όσα αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.