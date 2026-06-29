Το περιστατικό συνέβει στις 10 Μαΐου στην περιοχή της Λοκρίδας Φθιώτιδας.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 65χρονος στη Φθιώτιδα, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ενός ανήλικου αγοριού που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Ο 65χρονος κατά την τρίωρη απολογία του στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, με Ανακριτή και Εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκισή του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό συνέβη στη Λοκρίδα Φθιώτιδας στις 10 Μαΐου, όταν ο 65χρονος προσέγγισε τον ανήλικο εκμεταλλευόμενος στη γνωριμία του. Στη συνέχεια τον έπεισε να μπει στο αμάξι του με δικαιολογία ότι θα τον πήγαινε σπίτι του. Ο κατηγορούμενος μετέβει σε ερημική τοποθεσία και αφού κλείδωσε το όχημα, ανάγκασε τον 12χρονο σε γενετήσιες πράξεις.

Η οικογένεια του παιδιού κατήγγειλε το συμβάν λίγες ημέρες αργότερα, με τον 65χρονο να συλλαμβάνεται κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, φαίνεται ότι ο 65χρονος είχε εδώ και καιρό εμφανή παρουσία στην περιοχή όπου έπαιζαν ο 12χρονος και άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου και έλαβε προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, όπου και προφυλακίστηκε.