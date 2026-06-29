«Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 15χρονος.

Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές ακτές εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους τόσο για τους λουόμενος όσο και για τους αλιείς. Στο πλαίσιο αυτό, ένας πρωτότυπος διαγωνισμός αλιείας που διοργανώθηκε πρόσφατα ανέδειξε ως μεγάλο νικητή έναν 15χρονο από το Παλαιό Φάληρο Ρόδο, ο οποίος αποδεικνύεται... expert στην «εξόντωση» του συγκεκριμένου τοξικού είδους.

Ο λόγος για τον Γιάννη Τσουκτουρίδη, μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή στην παιδική κατηγορία του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας 10ήμερης στοχευμένης δράσης. Ο νεαρός, που ασχολείται συστηματικά με το ψάρεμα από τα 9 του χρόνια, κέρδισε το πρώτο βραβείο ,ένα καλάμι ψαρέματος, χάρη στην εντυπωσιακή του αποτελεσματικότητα απέναντι στο επικίνδυνο ξενικό είδος που απειλεί τις θάλασσές μας.

«Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση»

Μιλώντας σήμερα στο Action 24 και την εκπομπή «Action Τώρα», ο 15χρονος Γιάννης μοιράστηκε την εμπειρία του, εξηγώντας πως η ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο ψάρι μετρά ήδη μια διετία.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», δήλωσε. Παράλληλα, αποκάλυψε πως στην πιο πρόσφατη εξόρμησή του στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας κατάφερε να βγάλει από το νερό έναν απίστευτο αριθμό ψαριών.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

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Συνέχεια στις δράσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού

Στην ίδια εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας, ο ψαράς και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης. Ο κ. Καρποδίνης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για τον περιορισμό του πληθυσμού των λαγοκέφαλων δεν σταματά εδώ.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», επεσήμανε, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια της κινητοποίησης των ερασιτεχνών ψαράδων.