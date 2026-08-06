Λαγοκέφαλος στα ρηχά δημοφιλούς παραλίας της Αρτέμιδας - «Καμπανάκι» για τους κολυμβητές.

Ανησυχία προκάλεσε στην Αρτέμιδα η εμφάνιση ενός λαγοκέφαλου σε πολύ μικρό βάθος κοντά στην ακτή, σε σημείο όπου καθημερινά κολυμπούν δεκάδες πολίτες. Το επικίνδυνο ψάρι εντοπίστηκε στην παραλία μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, με κάτοικο της περιοχής να καταγράφει σε φωτογραφία την παρουσία του ανάμεσα στα βράχια.

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη ψαριών που έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές ακτές, καθώς περιέχει στους ιστούς του την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη (TTX). Η ουσία αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον άνθρωπο, καθώς δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα, το ψήσιμο ή την κατάψυξη. Η κατανάλωση του ψαριού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, παράλυση του αναπνευστικού συστήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι λουόμενοι

Οι λουόμενοι όλων των ηλικιών καλούνται να μην αγγίζουν τον λαγοκέφαλο σε περίπτωση που τον εντοπίσουν στη θάλασσα ή στην ακτή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα μικρά παιδιά, καθώς το ψάρι διαθέτει πολύ ισχυρά και κοφτερά δόντια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

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Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά για το τσίμπημα από λαγοκέφαλο

Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.

Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.

Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

Διαδραστικός χάρτης δείχνει σε ποιες περιοχές έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Πρόκειται για ψηφιακό χάρτη της Google που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Για τον χάρτη, πατήστε ΕΔΩ