Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλοτικά στα ανοιχτά του Νότιου Αιγαίου και την Κρήτη.

Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, του τοξικού ψαριού που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις ελληνικές θάλασσες, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την αμοιβή ανά κιλό αλιευμένου ψαριού να ανέρχεται στα 5,33 ευρώ.

Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει πιλοτικά στα ανοιχτά του Νότιου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αλιείς των υπολοίπων περιοχών. Αναλυτικότερα, πριν από την ανακοίνωση των μέτρων οι αρμόδιοι φορείς είχαν συνάντηση με εκπροσώπους των αλιέων, οι οποίοι μετά την ενημέρωση αποχώρησαν δυσαρεστημένοι από την αίθουσα συσκέψεων.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν:

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,16€ το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο.

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,12€ το λίτρο για Ιούνιο.

Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλίευση του λαγοκέφαλου στα 5,33€ το κιλό. Η συγκεκριμένη τιμή ανέρχεται στο +52% υψηλότερη καθαρή αμοιβή σε σχέση με την Κύπρο.

Με αυτόν τον τρόπο, θα επέλθει μείωση λειτουργικού κόστους, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και στήριξη τοπικών κοινωνικού.

Οι αλλαγές στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Η νέα ΚΑΠ σύμφωνα με το υπουργείο, οφείλει να δώσει πραγματικά εργαλεία στους επαγγελματίες αλιείς, τα οποία βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

Άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών: Στόχος αυτού του μέτρου είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του στόλου.

Εκσυγχρονισμός σκαφών: Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχουν πιο ασφαλή, αποδοτικά και ανθεκτικά σκάφη απέναντι στα καύσιμα, την κλιματική πίεση και το μεμονωμένο θαλάσσιο χώρο.

Ανανέωση γενεών: Αυτό αποσκοπεί στο να γίνουν προσαρμογές στην εθνική νομοθεσία, ώστε ο κλάδος να προσελκύσει νέους επαγγελματίες.

Μέσω αυτών των μέτρων επιδιώκεται να υπάρχει ένας βιώσιμος στόλος, μια καλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερες δυνατότητες για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

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