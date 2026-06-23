Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη παρουσία του ψαριού σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τη σταδιακή εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφει ένας διαδραστικός ψηφιακός χάρτης, ο οποίος συγκεντρώνει τις επίσημες αναφορές εμφάνισης του τοξικού είδους στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη παρουσία του ψαριού σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ανησυχία τόσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και για την αλιεία.

Ο χάρτης, που φιλοξενείται στην πλατφόρμα Google My Maps, φέρει τον τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και βασίζεται σε δεδομένα του δικτύου ELNAIS (Early Warning System for Alien Species), του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα.

Οι καταγραφές ξεκινούν από το 2005, όταν ο λαγοκέφαλος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά νερά, και φτάνουν έως τα πιο πρόσφατα χρόνια, αποτυπώνοντας τη γεωγραφική και χρονική πορεία εξάπλωσης του είδους. Οι περισσότερες αναφορές εντοπίζονται γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και στις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου.

Δείτε τον χάρτη

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Στον χάρτη, κάθε μπλε πινέζα αντιστοιχεί σε μία επίσημη καταγραφή παρουσίας λαγοκέφαλου. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποτυπώνουν τον αριθμό των ψαριών που εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή.

Παρά ταύτα, η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα δείχνει ότι το ξενικό είδος έχει πλέον εδραιωθεί σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου τραυματισμού απαιτεί άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες.

Αρχικά, η πληγή πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, αποφεύγοντας τη χρήση τοπικών αντισηπτικών χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Στη συνέχεια, για να περιοριστεί η αιμορραγία, εφαρμόζεται σταθερή και συνεχής πίεση πάνω στο τραύμα με καθαρές γάζες ή ένα καθαρό πανί, ενώ αν το χτύπημα είναι σε χέρι ή πόδι, το μέλος αυτό θα πρέπει να διατηρείται ψηλά.

Σε κάθε περίπτωση, η ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη, καθώς το βάθος του τραύματος μπορεί να απαιτεί ράμματα ή τη χορήγηση αντιτετανικού ορού.

Τέλος, αν το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένο μέρος ή η αιμορραγία είναι ακατάσχετη, κρίνεται αναγκαία η άμεση κλήση του ΕΚΑΒ (166) ή του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (112), συνεχίζοντας την παροχή των πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη των διασωστών.

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