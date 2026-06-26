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Η Πορεία Υπερηφάνειας θα πραγματοποιηθεί τελικά τον Σεπτέμβρη.

Οι διοργανωτές της Πορείας Υπερηφάνειας (Pride) του Παρισιού μετέθεσαν την αυριανή εκδήλωση για τον Σεπτέμβριο αφότου η αστυνομία ζήτησε να αναβληθεί λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ετήσια εκδήλωση προσελκύει συνήθως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πόλης. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τον αναπρογραμματισμό με σημερινή ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια εντολή για το μουσικό φεστιβάλ Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί.

Οι διοργανωτές του Solidays ανέβαλαν επίσης την εκδήλωση, όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFM.

Οι διοργανωτές της αθλητική συνάντησης δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ωστόσο είχαν δηλώσει την Πέμπτη ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με προσαρμογές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.