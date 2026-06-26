Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, ξεκαθαρίζει ότι «ο άγριος καύσωνας της Ευρώπης φέρει ξεκάθαρα τα αποτυπώματα της κλιματικής κρίσης».

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Στους Παριζιάνους θα απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου, ενώ τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν τις ίδιες ώρες από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Σημειώνεται πως οι συνθήκες καύσωνα, που πλήττουν εδώ και μέρες την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία προκαλώντας ασφυκτική ζέστη, αναμένεται τώρα να μετατοπιστούν ανατολικά, με τους μετεωρολόγους στη Γερμανία και την Τσεχία να προειδοποιούν για ακραία φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες στη Γερμανία ενδέχεται να αγγίξουν τους 40°C σε ολόκληρη τη χώρα την Παρασκευή, στην Ιταλία ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40°C τη Δευτέρα, ενώ προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον σε ισχύ στο μεγαλύτερο μέρος της Τσεχίας.

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνύ, δήλωσε ότι το επίπεδο υγειονομικού συναγερμού αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό των νοσοκομείων και να προστατευθούν οι ευάλωτες ομάδες.

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Νωρίτεραα, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, είχε δηλώσει ότι «φτάνουμε σε σημείο κορεσμού στις νοσοκομειακές υποδομές».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι «ο άγριος καύσωνας της Ευρώπης φέρει ξεκάθαρα τα αποτυπώματα της κλιματικής κρίσης» και απηύθυνε έκκληση για «ταχύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των δασών και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας».

Αφότου η Γαλλία κατέγραψε την Τετάρτη την πιο θερμή της ημέρα για δεύτερο 24ωρο, τα ρεκόρ συνεχίζουν να καταρρίπτονται. Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι η μέση ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε τους 22°C το βράδυ της Τετάρτης, ενώ η Νάντη, στα βορειοδυτικά, κατέγραψε 27,2°C.

Η δορυφορική εικόνα του Sentinel-3 δείχνει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους σε όλη τη Γαλλία την Τρίτη.

«Ανεύθυνο το τζόκινγκ στον καύσωνα»

Μετά από ημέρες θερμοκρασιών που έσπασαν κάθε ρεκόρ στη Γαλλία, οι αξιωματούχοι προειδοποιούν τους πολίτες να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους, με την υπουργό Υγείας Στεφανί Ριστ να τονίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους.

Η Ριστ δήλωσε ότι «και οι νέοι άνθρωποι παθαίνουν καρδιακές ανακοπές». Η υπηρεσία ασθενοφόρων στο Παρίσι κατέγραψε τετραπλάσιο αριθμό καρδιακών ανακοπών από τον φυσιολογικό μέσα σε ένα 24ωρο, αν και η Ριστ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένα στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τον καύσωνα.

Ο αντιδήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας παρουσιάζει άνοδο στην πρωτεύουσα.

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι», δήλωσε στη γαλλική τηλεόραση. «Σκέφτομαι ιδιαίτερα τους νέους... Γύρω στις 19:30 χθες το βράδυ... είδα περίπου 100 άτομα να κάνουν τζόκινγκ στον δρόμο. Ειλικρινά, αυτό είναι ανεύθυνο».

«Δεν πειράζει να απέχει κανείς από τη γυμναστική για μερικές ημέρες», πρόσθεσε.

Η Ριστ τόνισε ότι όλοι πρέπει να προσαρμόσουν την προσωπική τους δραστηριότητα στις υψηλές θερμοκρασίες: «Ακόμα κι αν είστε νέοι, υγιείς και χωρίς υποκείμενα νοσήματα, αυτή η ζέστη θα σας επηρεάσει».

Ακόμα και η ποδηλασία εγκυμονεί κινδύνους, προειδοποίησε, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που διαρκούν μια εβδομάδα, καθώς οι άνθρωποι θα αρχίσουν να νιώθουν ατονία, μπορεί να πέσουν και να καταλήξουν ακόμη και στο νοσοκομείο.

Νεκρό και τρίτο παιδί μέσα σε αμάξι

Στο μεταξύ, ένα παιδί τριών ετών βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, λίγες μέρες μετά τον εντοπισμό δύο μικρών παιδιών νεκρών στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη νότια πόλη Καρπαντράς.

Στη βορειοδυτική πόλη Ρεν, ο διευθυντής του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθηγητής Λουί Σουλάς, συνέδεσε τον θάνατο πέντε ή έξι ανθρώπων στα σπίτια τους στην περιοχή με τις ακραίες θερμοκρασίες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν πάει να τους ελέγξουν αφού δεν απαντούσαν στα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια κλήσεων κοινωνικής μέριμνας, δήλωσε ο Σουλάς: «Δεν πρόκειται μόνο για υπερήλικες· είναι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω».

Η Ρεν κατέγραψε ρεκόρ 40,6°C τη Δευτέρα, το οποίο όμως καταρρίφθηκε από τους 41°C την επόμενη ημέρα. Το προηγούμενο ρεκόρ χρονολογούνταν από το 2022.

Οι μονάδες εντατικής θεραπείας της περιοχής ήταν «κορεσμένες», προειδοποίησε. «Βρισκόμαστε πραγματικά σε κορύφωση της δραστηριότητας».

Ο Λεκορνύ δήλωσε ότι το γαλλικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την υγεία «Orsan» περνά πλέον στο επίπεδο τρία, ώστε το σύστημα υγείας να μπορέσει να «αντέξει την πίεση σε βάθος χρόνου και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους».

Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα των Γάλλων εκπαιδευτικών καλούν σε απεργία ως απάντηση στις «απαράδεκτες συνθήκες εργασίας» λόγω της ζέστης. Όπως τονίζουν, παρά το γεγονός ότι είχαν ζητήσει τη λήψη μέτρων μετριασμού του φαινομένου, «δεν έγινε τίποτα» και η «υγεία του προσωπικού, των μαθητών και οι συνθήκες εργασίας τους τίθενται σε κίνδυνο».

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο - αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus.

Αυτό προκαλεί αυξημένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στην υδροδότηση της Ευρώπης και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές. Πέρυσι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα (1 εκατομμύριο εκτάρια) κάηκαν σε όλη την Ευρώπη - επίπεδο ρεκόρ - με την Ισπανία να πλήττεται ιδιαίτερα.

Το σύστημα παρακολούθησης MoMo της Ισπανίας για την αναφορά θανάτων που σχετίζονται με τη θερμοκρασία έχει καταγράψει 213 θανάτους μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη ζέστη, συμπεριλαμβανομένων 95 μόνο την Τετάρτη.

Στη Γερμανία, οι ολονύκτιες θερμοκρασίες στη νοτιοδυτική πόλη Μπαντ Μπεργκζάμπερν δεν έπεσαν κάτω από τους 26,2°C το βράδυ της Τετάρτης, ισοφαρίζοντας το εθνικό ρεκόρ ζέστης που είχε σημειωθεί το 2019. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία DWD ανακοίνωσε ότι μεγάλες περιοχές της χώρας βιώνουν «θερμική καταπόνηση» (heat stress) και ο μετεωρολόγος της DWD Όλιβερ Ρόιτερ δήλωσε ότι είναι «αρκετά πιθανό» αυτός ο καύσωνας να θεωρηθεί τελικά ιστορικός.

Το Λουξεμβούργο κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία του για τον μήνα Ιούνιο με 38,3°C στο Βορμελντίνζεν την Τετάρτη. Το επίπεδο κόκκινου συναγερμού για «ακραία θερμική καταπόνηση» παρατάθηκε στο Μεγάλο Δουκάτο μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Στη Γερμανία, ο ημιμαραθώνιος του Αμβούργου ακυρώθηκε για την Κυριακή και ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων Deutsche Bahn προσφέρει δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων για τις επόμενες ημέρες σε όποιον δεν επιθυμεί να ταξιδέψει λόγω της υπερβολικής ζέστης. Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι συνέστησαν στους επιβάτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναβάλουν τα ταξίδια τους, εάν δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθούν. Μεγάλο μέρος της βόρειας και νότιας Ελβετίας τέθηκε σε κατάσταση μέγιστου καιρικού συναγερμού από τη MeteoSuisse, η οποία προειδοποίησε για «σημαντική κατάσταση ξηρασίας».