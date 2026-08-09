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Το όχημα κόπηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να δημιουργηθεί στο εσωτερικό του ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη φιλοξενία ψαριών.

Μια διαφορετική και ιδιαίτερα δημιουργική χρήση βρήκαν οι πυροσβέστες στα Χανιά για ένα παλιό πυροσβεστικό όχημα, το οποίο αντί να καταλήξει σε αχρηστία, μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό ενυδρείο.

Η πρωτότυπη κατασκευή βρίσκεται στον χώρο του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων και αποτελεί ένα ξεχωριστό αξιοθέατο για όσους περνούν από τον χώρο της Υπηρεσίας.

Η ιδέα γεννήθηκε από τα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θέλησαν να αξιοποιήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο ένα παλιό όχημα που δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί για επιχειρησιακές ανάγκες.

Μετά τις απαραίτητες εργασίες, τοποθετήθηκαν στο νέο ενυδρείο πολύχρωμα ψάρια, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο παλιό πυροσβεστικό.

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