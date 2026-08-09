Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ομιλία του.

Μήνυμα για τη συνέχιση των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από την Αταλάντη, όπου συμμετείχε σε πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Αταλάντης του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις σημερινές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Αυτές τις μέρες παίρνουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε τον αγώνα με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ άσκησε κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τα κυβερνητικά και κομματικά προγράμματα που παρουσιάζονται ως «κοστολογημένες» προτάσεις.

Όπως σημείωσε, «αυτές τις ανάγκες δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα “κοστολογημένα” προγράμματα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της “βολικής” αντιπολίτευσης».

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Αναλυτικά:

«Αυτές τις μέρες παίρνουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε τον αγώνα με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες το λαού μας.

Αυτές τις ανάγκες δεν μπορούν να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα «κοστολογημένα» προγράμματα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της «βολικής» αντιπολίτευσης.

Το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά ακριβώς γιατί έχει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το σύστημα της εκμετάλλευσης, των κερδών, των πολέμων. Καλή δύναμη σε όλους και όλες».