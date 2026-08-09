Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό κατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Καλλιθέα, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα διανομής παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Ιατρίδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο δίκυκλο.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ αρκετοί πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή παρακολούθησαν την επιχείρηση των Αρχών και των διασωστών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έφτασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ ασθενοφόρο έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών στην τραυματισμένη γυναίκα και τη διακομιδή της για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι καλά στην υγεία του και παρέμεινε στο σημείο, όπου έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς για τις συνθήκες του ατυχήματος.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και τυχόν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στα καταστήματα της περιοχής.

Το υλικό αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από τη σύγκρουση και να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου.

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