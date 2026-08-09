Η κυβέρνηση εξετάζει την επανεκκίνηση του Market Pass το φθινόπωρο του 2026, με τη χορήγηση ψηφιακής επιταγής για αγορές βασικών αγαθών. Tο πρώτο τρίμηνο του έτους το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% - η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.

Με την ακρίβεια να σαρώνει και το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών να μειώνεται διαρκώς, ένας νέος κύκλος του Market Pass βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το φθινόπωρο του 2026. Το ύψος του αναμένεται στα 40 ευρώ το μήνα για τρόφιμα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ η πρώτη πληρωμή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Οκτωβρίου. Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακής επιταγής (voucher) για αγορές βασικών αγαθών και θα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών (Ιανουάριος - Μάρτιος 2026) έρχονται να διαψεύσουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ευημερίας, καθώς η Ελλάδα, καταγράφει τη χειρότερη επίδοση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός, το πρώτο τρίμηνο του έτους το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% - η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 κρατών-μελών του Οργανισμού.

Στον ΟΟΣΑ συνολικά, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας επιβράδυνση από την αύξηση 0,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

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Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές

Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη του νέου κύκλου του Market Pass μέσα στον Σεπτέμβριο του 2026, με τις πρώτες πιστώσεις να πραγματοποιούνται προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Εφόσον το πρόγραμμα λάβει το τελικό «πράσινο φως», οι καταβολές αναμένεται να γίνονται σε μηνιαία βάση, με τις τελικές ημερομηνίες να καθορίζονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Το νέο Market Pass εκτιμάται ότι θα απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και σε πολίτες που ήδη λαμβάνουν κοινωνικές παροχές, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Μεταξύ των κατηγοριών που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

άνεργοι,

μονογονεϊκές οικογένειες,

πολύτεκνα νοικοκυριά,

άτομα με αναπηρία,

οικογένειες με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες,

νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επιλογή των δικαιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους πολίτες.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέσω ψηφιακού voucher με μοναδικό κωδικό ή barcode, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε μέσω κινητού τηλεφώνου είτε σε έντυπη μορφή.

Το ποσό θα μπορεί να αξιοποιείται αποκλειστικά για την αγορά βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης σε επιχειρήσεις λιανικής, όπως σούπερ μάρκετ, φούρνους και καταστήματα τροφίμων.

Αντίθετα, δεν θα καλύπτονται αγορές αλκοολούχων ποτών, καπνικών προϊόντων ή υπηρεσιών όπως τα τυχερά παιχνίδια, ενώ η επιδότηση δεν θα μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.

Η μηνιαία ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η πρώτη καταβολή να περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ το τελικό ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Οι οριστικές λεπτομέρειες, ωστόσο, θα καθοριστούν με τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.