«Καίγονται άνθρωποι, χάνονται περιουσίες, ο δασικός πλούτος δεν υπερασπίζεται, δεν υπάρχει πολιτική πρόληψης», τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Σοφιανός.

«Το κρίσιμο είναι μέσα από μια αποκρουστική επαναλαμβανόμενη κατάσταση να βγαίνουν και πολιτικά συμπεράσματα», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός στον ΣΚΑΪ σε συζήτηση σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ πρόσθεσε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα και με μια πολιτική που δεν προτεραιοποιεί τις δικές μας ανάγκες. Καίγονται άνθρωποι, χάνονται περιουσίες, ο δασικός πλούτος δεν υπερασπίζεται, δεν υπάρχει πολιτική πρόληψης» και τόνισε ότι «πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν».

Ο Νίκος Σοφιανός επισήμανε ότι «ο κόσμος έχει κουραστεί από την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, βιώνοντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής, τώρα της ΝΔ, πιο πριν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ η οποία κοστολογεί την πρόληψη, «κοστολογεί τις προτεραιότητες που πρέπει να προταχθούν απέναντι σε άλλες».

Τόνισε ότι «χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο σύστημα σε μια άλλη διακυβέρνηση, σε μια άλλη προτεραιοποίηση» γιατί «όσο έχεις προτεραιότητα να δίνεις 7 δισεκατομμύρια τον χρόνο για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς και αποστολές, δεν θα έχεις σε προτεραιότητα την αντιπλημμυρική, την αντιπυρική, την αντισεισμική προστασία».

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