Σοφιανός: Η κυβέρνηση υλοποιεί την οδηγία της ΕΕ για το 13ωρο, αξιοποιώντας μνημονιακούς και μεταμνημονιακούς νόμους

«Με το έκτρωμα της 13ωρης εργασίας συνεχίζεται η προσπάθεια ξεζουμίσματος εργατικής δύναμης» τόνισε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στον ρ/σ «Real Fm».

«Από μέτρα έχουμε χορτάσει. Από νόμους αντιδραστικούς και αντιλαϊκούς έχουμε χορτάσει. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι μια διευρυμένη λαϊκή αντίδραση, που με όρους κινήματος, με όρους αγώνα, θα μπει μπροστά να φρενάρει αυτή την λαίλαπα, την οποία περνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, υλοποιώντας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε.

Ο Ν. Σοφιανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «προπαγάνδα των παπαγάλων της κυβέρνησης» αλλά και στην αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων που προσπαθούν «να βγάλουν λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διαλύουν τον εργάσιμο χρόνο, όταν λένε σε έναν εργαζόμενο ότι 11 ώρες ανάπαυση μαζί με τον ύπνο είναι αρκετές» αναφερόμενος «στην οδηγία της ΕΕ την οποία η κυβέρνηση υλοποιεί στρώνοντας πάνω σε μνημονιακούς και μεταμνημονιακούς νόμους που έχουν τσακίσει τον εργάσιμο χρόνο».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ν. Σοφιανός τόνισε ότι «δεν πρέπει να πληγούν οι βιοπαλαιστές αγρότες οι οποίοι δικαιούνται και πρέπει να πάρουν τις επιστροφές», συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει ένα θεσμικό καθεστώς με το οποίο λειτούργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και νόμους, οι οποίοι δημιουργούσαν το έδαφος για να γίνεται αυτό το όργιο, το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα και το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το βάλει κάτω από το μαξιλάρι. Θεωρούμε ότι η ψηφοφορία -το αναδείξαμε και χτες στη Βουλή- είναι άκυρη για την προανακριτική που κατέληξε η κυβέρνηση. Δεν θα βγουν λάδι, δεν θα αθωωθούν οι ευθύνες και των υπουργών της και φυσικά του ίδιου του πρωθυπουργού».

Για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό ο Ν. Σοφιανός επεσήμανε πως «κανένας δεν έρχεται για να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει προσφυγιά και υπάρχει και οικονομική μετανάστευση».

«Είναι οι χιλιάδες που δουλεύουν στην Ελλάδα γιατί όταν μιλάμε για πρόσφυγες και μετανάστες οικονομικούς πρέπει να κάνουμε εικόνα τους χιλιάδες εργάτες που δουλεύουν στα εργοτάξια, ανάμεσα σε αυτά και του Ελληνικού, τους χιλιάδες που δουλεύουν στην αγροτική παραγωγή σε άθλιες συνθήκες. Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εδώ, δεν μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι ο άλλος που έχει 7ετή παραμονή στην Ελλάδα δεν δικαιούται παράταση της παραμονής του. Είναι υποκριτικό και την ίδια ώρα να ετοιμάζουν διακρατικές συμφωνίες για να έρχονται χιλιάδες εργατικά χέρα τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική καπιταλιστική οικονομία όπως και οι οικονομίες των άλλων χωρών της ΕΕ. Α λα καρτ δουλεύουν» επσήμανε.

Υπογράμμισε ότι «αυτό το άθλιο, ξενοφοβικό, ρατσιστικό νομοσχέδιο είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού καταστολής, την ώρα που ετοιμάζουν πόλεμο και που αποφασίζουν να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 800 δισεκατομμύρια με το ReArm Europe».

Σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την ίδρυση 4 ιδιωτικών πανεπιστημίων ο Νίκος Σοφιανός σημείωσε ότι «τα ιδιωτικά κολέγια τροφοδοτούνται με πελατεία από κυβερνητικά μέτρα, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τροφοδοτούν την πελατεία ιδιωτικών κολεγίων για τα οποία είδατε δείγμα γραφής. Τέσσερα εκπαιδευτήρια που ούτε καν έχουν άδεια πυρασφάλειας, που δεν έχουν ανακοινώσει καν προγράμματα σπουδών. Τα διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σαν μόστρα, σαν βιτρίνα την ώρα που χιλιάδες φοιτητές ψάχνουν να βρουν σπίτι με πανάκριβα ενοίκια και η λαϊκή, η ελληνική οικογένεια προσπαθεί να δει πώς θα μορφώσει τα παιδιά της γιατί η κατ' όνομα δημόσια δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν».

Αναφερόμενος στις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα ο Νίκος Σοφιανός σημείωσε ότι «το κρίσιμο σήμερα ζητούμενο είναι να μπει επί τάπητος ποια πολιτική αλλαγή χρειάζεται η Ελλάδα. Και φυσικά αυτή η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει να γκρεμίσουμε κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς που έχουν διαμορφωθεί, να γκρεμίσουμε ένα σύστημα εκμετάλλευσης και δεν γίνεται να επαναφέρουν αυταπάτες περασμένης κοπής. Βλέπετε με τι σπουδή γίνεται η προσπάθεια να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα και τι έχουμε διαβάσει όλη αυτή την περίοδο. Και εκτός από αυτά που έχουμε διαβάσει, έχουμε και ακούσει... Ακούσαμε τον συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα, τον κ. Καμμένο, να "καθαρίζει" στα Χανιά σε ό,τι αφορά με τους Αμερικάνους. Έχει τις πλάτες και τα μέσα να "καθαρίσει"...».