Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών, τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Σκηνές με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ξυλόσομπες και τραπεζοκαθίσματα δίπλα σε τρακτέρ. Το μήνυμα των αγροτών προς την κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από σαφές, εν μέσω μίας εκ των μεγαλύτερων κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών. Δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν ακόμα και Χριστούγεννα στα μπλόκα, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Στην οργή που «βράζει» στον αγροτικό κόσμο, προστέθηκε η αγανάκτηση για τη χθεσινή καταστολή, αλλά και οι καταγγελίες για εμπαιγμό, καθώς αγρότες είδαν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που μπήκε στους λογαριασμούς τους να κάνει «φτερά»: μεγάλο μέρος των ποσών κατασχέθηκε από τον ΕΛΓΑ.

Ήδη, η Καρδίτσα και η Νίκαια στέλνουν τα ηχηρότερα «μηνύματα» του αγροτικού κόσμου. Χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στα δύο μπλόκα, τα οποία αναμένεται να πληθαίνουν όσο θα περνούν οι ημέρες. Οι συσκέψεις είναι διαδοχικές, για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων, ενώ τα επόμενα 24ωρα προγραμματίζονται νέα μπλόκα σε πολλές περιοχές.

Σχεδόν 2.000 τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα, όπου έχει στηθεί το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής μπλόκο, εκτιμάται ότι έχουν παραταχθεί σχεδόν 2.000 τράκτερ, τα οποία έχουν κλείσει τον Ε65.

Οι αγρότες έχουν στήσει σκηνές, τις οποίες μάλιστα στόλισαν και με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ψησταριές, ξυλόσομπες, τραπεζοκαθίσματα, ακόμα και τηλεοράσεις. Δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί όσο χρειαστεί και να στήσουν ακόμα και χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Αύριο, Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση, ενώ αναμένονται περισσότερα τρακτέρ. «Μίλησαν σήμερα δυο υπουργοί. Ο ένας προσπάθησε να μας φοβίσει και να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας. Μας είπαν οι τίμιοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτοί που κλέβουν δεν βγαίνουν στο δρόμο. Είναι σπίτια τους με την ανοχή αυτών που μας κατηγορούν», δήλωσε ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Κώστα Τσιάρα και του Παύλου Μαρινάκη.

«Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τους δρόμους. Αυτοί τους κλείνουν. Είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε από τη γη μας. Ένας άλλος Τρικαλινός υπουργός είπε ότι φταίμε εμείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προ ετών διπλοζυγίσματα. Τα ίδια λένε για ευλογιά και για τις πλημμύρες», τόνισε.

«Αυτό που πετύχαμε θα γραφεί στην ιστορία. Πήγανε συναδέλφους μας από Λάρισα στον εισαγγελέα, ενώ αυτούς που έφαγαν τα λεφτά τους έχουν έξω. Δυνάμεις καταστολής χτυπάνε τους αγρότες», σημείωσε ακόμα, τονίζοντας ότι θα υπάρξει συντονισμός και με τα υπόλοιπα μπλόκα.

Νίκαια: Ενότητα και μαζικότητα που φοβάται η κυβέρνηση

Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν παραταχθεί ήδη περίπου 1.000 τρακτέρ και αναμένονται περισσότερα, από τη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Στη σύσκεψη που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση». Στη συνέλευση τόνισαν ότι δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω και αποφασίστηκε στενότερος συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Αύριο, Τρίτη, αναμένονται στο μπλόκο οδηγοί ταξί από τη Λάρισα και άλλες περιοχές, σε συμπαράσταση προς τους αγρότες. Επίσης, στις 12:00 κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Ενίσχυση του μπλόκου στα Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και περιμένουν μεγάλη ενίσχυσή του τις επόμενες ημέρες. Το ρεύμα προς την Αθήνα είναι κλειστό, ενώ αποφάσισαν να αποκλείουν και εκείνο προς τη Θεσσαλονίκη κάθε απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 19:00.

Στο Καλπάκι Ιωαννίνων, οι αγρότες έχουν κλείσει από χθες τη διασταύρωση προς την Κακαβιά και την Κόνιτσα. Και εκεί οι συγκεντρωμένοι εύχονται… καλή χρονιά, καθώς διαμηνύουν αποφασισμένοι να μείνουν στο μπλόκο.

Πού αναμένονται μπλόκα αγροτών τις επόμενες ημέρες

Τα επόμενα 24ωρα οι αγρότες προγραμματίζουν περισσότερες κινητοποιήσεις σε πολλές περιοχές. Αύριο, Τρίτη, στον Έβρο θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων. Επίσης, αγρότες της Ημαθίας θα στήσουν μπλόκο στην Κουλούρα και της Εορδαίας στον κόμβο Φιλώτα.

Την Τετάρτη αναμένεται αγρότες από τα Τρίκαλα να βγουν με τα τρακτέρ στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ μπλόκο θα στηθεί και στα Γρεβενά. Την Παρασκευή προγραμματίζουν κινητοποίηση αγρότες από τις Σέρρες, στον κόμβο Κερδυλίων, ενώ την Κυριακή θα βγουν στους δρόμους και στα Χανιά.

Εξάλλου, τις επόμενες ημέρες αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη προγραμματίζουν να αποκλείσουν τα «πράσινα φανάρια», στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Νωρίτερα σήμερα, αγρότες με περίπου 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα προχώρησαν στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς την Ελλάδα, όσο και σε εκείνο της εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

«Πήραμε ψίχουλα και κατασχέθηκαν από τον ΕΛΓΑ - Κοροϊδία και εμπαιγμός»

Η οργή των αγροτών ξεχειλίζει και για την κατάσχεση ποσών από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς καταγγέλλουν εμπαιγμό από την κυβέρνηση.

«Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, που τους έβαλαν λεφτά της βασικής ενίσχυσης και κράτησαν αμέσως τον ΕΛΓΑ, κράτησαν τα χρήματα. Η δεύτερη, που δεν πήρε ούτε ευρώ και η τρίτη, που δεν έφτασε το ποσό που μπήκε για να “τραβήξουν” τον ΕΛΓΑ και πήραν συμπλήρωμα από τον λογαριασμό του κάθε παραγωγού. Αν για παράδειγμα ο ΕΛΓΑ ήταν 1.500 ευρώ και μπήκαν 1.200, πήραν και 300 ευρώ. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Dnews αγρότης από την Καρδίτσα.

«Με τη λογική τους ότι θα μας κοροϊδέψουν έβαλαν κάτι ψίχουλα αυτές τις ημέρες, κάτω από την πίεση των αγροτών. Σάββατο βράδυ, 9-10 μ.μ. που είναι κλειστό το τραπεζικό σύστημα, έδωσαν χρήματα στους αγρότες για να τους πείσουν την επόμενη ημέρα να μην βγουν. Δεν τους βγήκε, δεν θα τους βγει. Εδώ στην Καρδίτσα… “θα σκούξει το γουρούνι”», δήλωσε ο Άρης Πολυγένης, επίσης αγρότης από την Καρδίτσα, μιλώντας στο Dnews.

Την οργή της εξέφρασε και η κτηνοτρόφος- αγρότισσα Βάσω Φασούλα, από το μπλόκο της Νίκαιας, για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που έκανε «φτερά» από τους λογαριασμούς, τονίζοντας ότι δεν έμεινε ούτε το 20%.

«Πήρα χρήματα την Παρασκευή που μου τα κράτησε όλα ο ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει διπλασιαστεί φέτος. Ό,τι λεφτά μπήκαν, από τη μία τσέπη μπήκαν, από την άλλη τα πήραν, δεν έμεινε τίποτα. Ακούω από συναδέλφους ότι έμειναν 300-500 ευρώ από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Μια κοροϊδία, εμπαιγμός, να δείξουν ότι πλήρωσαν, χωρίς να πληρώσουν», τόνισε μιλώντας στο Mega.

«Περιμένουμε να έρθουν κι άλλα τρακτέρ. Ίσως οδηγηθούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να κλείσουμε το λιμάνι. Μπορεί παράλληλα να κλείσει και το λιμάνι του Βόλου. Δεν έχουν ξαναμαζευτεί τόσα τρακτέρ», δήλωσε ακόμα η αγρότισσα.

