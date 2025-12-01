Σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας για τα επόμενα βήματα.

Εμπαιγμό καταγγέλλουν οι οργισμένοι αγρότες στα μπλόκα, αφού δεν πρόλαβαν να δουν στους λογαριασμούς τους την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, μιας και παρακρατήθηκαν οι εισφορές του ΕΛΓΑ.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται ήδη περισσότερα από 1.000 τρακτέρ και αναμένονται κι άλλα, από τη Λάρισα και τη Μαγνησία. Νωρίτερα πραγματοποίησαν σύσκεψη, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους και κάποιοι μίλησαν ακόμα και για ταυτόχρονο αποκλεισμό των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.

«Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, που τους έβαλαν λεφτά της βασικής ενίσχυσης και κράτησαν αμέσως τον ΕΛΓΑ, κράτησαν τα χρήματα. Η δεύτερη, που δεν πήρε ούτε ευρώ και η τρίτη, που δεν έφτασε το ποσό που μπήκε για να “τραβήξουν” τον ΕΛΓΑ και πήραν συμπλήρωμα από τον λογαριασμό του κάθε παραγωγού. Αν για παράδειγμα ο ΕΛΓΑ ήταν 1.500 ευρώ και μπήκαν 1.200, πήραν και 300 ευρώ. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Dnews αγρότης από την Καρδίτσα.

«Με τη λογική τους ότι θα μας κοροϊδέψουν έβαλαν κάτι ψίχουλα αυτές τις ημέρες, κάτω από την πίεση των αγροτών. Σάββατο βράδυ, 9-10 μ.μ. που είναι κλειστό το τραπεζικό σύστημα, έδωσαν χρήματα στους αγρότες για να τους πείσουν την επόμενη ημέρα να μην βγουν. Δεν τους βγήκε, δεν θα τους βγει. Εδώ στην Καρδίτσα… “θα σκούξει το γουρούνι”», δήλωσε ο Άρης Πολυγένης, επίσης αγρότης από την Καρδίτσα, μιλώντας στο Dnews.

Εκεί βρίσκονται 2.000 τρακτέρ, τόνισε και κάλεσε τους συναδέλφους του να ενισχύσουν όλα τα μπλόκα και να βγουν παντού στους δρόμους. «Κυβέρνηση- αγρότες νικάμε 2-0, πάμε για να βάλουμε κι άλλα γκολ», συμπλήρωσε.

Τα αιτήματα των αγροτών

- Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος που να ανταποκρίνεται στο κόστος παραγωγής.

- Κατώτερη εγγυημένη τιμή που να καλύπτει κόστος (ρεύμα στα 7 λεπτά, αγροτικό πετρέλαιο αφορολόγητο στη μάνικα, επιδοτήσεις στις ζωοτροφές).

- ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστραφούν τα κλεμμένα, να δοθούν στους αγρότες, τα πρόστιμα να τα δώσουν αυτοί που έκλεψαν ή κάλυψαν, στη δημοσιότητα τα ονόματα.

- Ευλογιά

- Αντιπλημμυρικά

«Κοροϊδία και εμπαιγμός»

Την οργή της εξέφρασε και η κτηνοτρόφος- αγρότισσα Βάσω Φασούλα, από το μπλόκο της Νίκαιας, για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που έκανε «φτερά» από τους λογαριασμούς, τονίζοντας ότι δεν έμεινε ούτε το 20%.

«Πήρα χρήματα την Παρασκευή που μου τα κράτησε όλα ο ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει διπλασιαστεί φέτος. Ό,τι λεφτά μπήκαν, από τη μία τσέπη μπήκαν, από την άλλη τα πήραν, δεν έμεινε τίποτα. Ακούω από συναδέλφους ότι έμειναν 300-500 ευρώ από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Μια κοροϊδία, εμπαιγμός, να δείξουν ότι πλήρωσαν, χωρίς να πληρώσουν», τόνισε μιλώντας στο Mega.

Σε δηλώσεις που έκανε λίγο προτού ξεκινήσει η συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια, διεμήνυσε ότι είναι πιθανό το επόμενο βήμα να είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.

«Περιμένουμε να έρθουν κι άλλα τρακτέρ. Ίσως οδηγηθούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να κλείσουμε το λιμάνι. Μπορεί παράλληλα να κλείσει και το λιμάνι του Βόλου. Δεν έχουν ξαναμαζευτεί τόσα τρακτέρ», δήλωσε η αγρότισσα.

«Δεν θα αφήσουμε τον χρόνο να τρέξει για να ωριμάσει το αίτημα, γιατί οι πληρωμές είναι καθυστερημένες από το 2024. Οι πληγέντες από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ιανός είναι απλήρωτοι», υπογράμμισε και ερωτηθείσα τι την έκανε να βγει στον δρόμο απάντησε: «Οι αγροτικές επιδοτήσεις που δεν έχουμε λάβει, η αβλεψία των πολιτικών για την ευλογιά, δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο, μόνο ημίμετρα από τα γραφεία. Ό,τι κάνει ο καθένας μόνος του».

Αγρότες προς κυβέρνηση: Αυτοί που κλέβουν δεν βγαίνουν στον δρόμο

Στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση αύριο, Τρίτη και αναμένονται περισσότερα τρακτέρ, ενώ απάντησαν στα όσα ανέφεραν υπουργοί σήμερα και κυρίως ο Κώστας Τσιάρας.

«Μίλησαν σήμερα δυο υπουργοί. Ο ένας προσπάθησε να μας φοβίσει και να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας. Μας είπαν οι τίμιοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτοί που κλέβουν δεν βγαίνουν στο δρόμο. Είναι σπίτια τους με την ανοχή αυτών που μας κατηγορούν», απάντησε ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

«Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τους δρόμους. Αυτοί τους κλείνουν. Είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε από τη γη μας. Ένας άλλος Τρικαλινός υπουργός είπε ότι φταίμε εμείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προ ετών διπλοζυγίσματα. Τα ίδια λένε για ευλογιά και για τις πλημμύρες», συμπλήρωσε.

«Αυτό που πετύχαμε θα γραφεί στην ιστορία. Πήγανε συναδέλφους μας από Λάρισα στον εισαγγελέα ενώ αυτούς που έφαγαν τα λεφτά τους έχουν έξω. Δυνάμεις καταστολής χτυπάνε τους αγρότες. Σήμερα βγήκαν και Μάλγαρα. Είναι στο πλαίσιο της απόφασης της πανελλαδικής στη Νίκαια», σημείωσε ακόμα.

Οι αγρότες στην Καρδίτσα θα περιμένουν και τα υπόλοιπα μπλόκα, προκειμένου να συντονιστούν. «Πάνω από 45 χωριά. Ένας εκπρόσωπος από κάθε χωριό για να βγει και συντονιστική του μπλόκου για να αποφασίζονται οι δράσεις. Στόχος να είμαστε ισχυρό κίνημα. Δεν θα πάμε σε συνάντηση για να δικαιολογήσουμε αυτά που μας παίρνουν. Θα διεκδικήσουμε τα πάντα. Αύριο σύσκεψη χωριών για να γίνει οργανωμένα ο αγώνας», ανέφερε ακόμα ο Κώστας Τζέλας, ενώ οι αγρότες θα στολίσουν και χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο.

«Ενότητα και μαζικότητα που φοβάται η κυβέρνηση»

Στη σύσκεψη που έγινε στο μπλόκο της Νίκαιας, οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση». Στη συνέλευση αποφασίστηκε στενότερος συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι’ αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν», δήλωσε ο περιφέρειαρχη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.