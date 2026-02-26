Η πρώτη αντίδραση του Λευτέρη Αυγενάκη για το πόρισμα της εξεταστικής.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η πρόταση των βουλευτών της ΝΔ, ως το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΠΕΚΕ, στο οποίο θα καταχωριστούν και οι γνώμες της μειοψηφίας, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Το πόρισμα της επιτροπής μαζί με τις αποδείξεις, θα υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, θα ανακοινωθεί και θα καταχωριστεί στα πρακτικά. Με ανάρτησή του ο Λευτέρης Αυγενάκης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα από τα πρόσωπα που εξετάστηκε η εμπλοκή του στο πολύκροτο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων επισήμανε ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στη Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι στο πόρισμα της ΝΔ αναφέρεται ότι «στην περίπτωση του κ. Αυγενάκη, προκύπτει, από το συνδυασμό των αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ειδική υπόσταση του αδικήματος της συνέργειας ή/και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι αβασίμως αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων προσώπων και όχι κάποια δική του ενέργεια ή άλλο στοιχείο.Το γεγονός δε της παρότρυνσης εκ μέρους του υπουργού προς τους αρμόδιους για ολοκλήρωση των ελέγχων, την αποδέσμευση και πληρωμή μόνο των ΑΦΜ που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη διατήρηση της δέσμευσης και ταυτόχρονα την αποστολή στη Δικαιοσύνη των ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν στοιχειοθετεί ποινικά ελέγξιμη πράξη, αλλά ενέργεια πλήρως προσανατολισμένη με το καθήκον άσκησης της διοικητικής εποπτείας.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgowvu73uaz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Με τη συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου»

Ειδικότερα σημείωσε ότι «Κλείνει σήμερα ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν μια εκτενής και απαιτητική διαδικασία: 5 ολόκληροι μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας, δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων. Εξετάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούσαν και την περίοδο της δικής μου θητείας στο ΥΠΑΑΤ. Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της. Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία. Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Ο έλεγχος άλλωστε είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Το τελικό, επίσημο πόρισμα εξεδόθη από την εξεταστική επιτροπή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας. Με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου.»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1553639236130991&id=100044547874563&mibextid=wwXIfr&rdid=7geadguaSFpyLnKm#}