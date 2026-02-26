Το σχόλιο του Περισσού μετά τη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το σκάνδαλο των υποκλοπών «επιβεβαιώνει την απαίτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων», υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο Περισσός, αυτό που πρέπει να μπει στο στόχαστρο είναι «ο “μεγάλος ένοχος”, δηλαδή το αντιδραστικό κι επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, που έχουν διαμορφώσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που με τη “βούλα του κράτους δικαίου της ΕΕ” επιβάλλει το δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων” σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαία».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ μετά την απόφαση για τις υποκλοπές

«Η σημερινή απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών σχετικά με τη δυσώδη υπόθεση του Predator επιβεβαιώνει την απαίτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μπει στο στόχαστρο είναι ο “μεγάλος ένοχος”, δηλαδή το αντιδραστικό κι επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, που έχουν διαμορφώσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που με τη “βούλα του κράτους δικαίου της ΕΕ” επιβάλλει το δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων” σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας, πλαίσιο που μόνο το ΚΚΕ σταθερά καταγγέλλει και καταψηφίζει».