Νέα δικάσιμος για την ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Δεν θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (27/2) η απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, κάτι που αναμένεται να συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Με email οι διάδικοι ενημερώθηκαν από τον γραμματέα της έδρας ότι την Παρασκευή δεν θα ανακοινωθεί η απόφαση, αλλά εκείνη την ημέρα θα δοθεί νεότερη δικάσιμος, σύμφωνα με ανάρτηση της Ελευθερίας Τομπατζόγλου, δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα.

«Μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον γραμματέα της έδρας προς όλους τους διαδίκους, ενημερωθήκαμε πως την Παρασκευή 27/2 δεν θα γίνει η ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής αλλά την ημέρα αυτή θα δοθεί νεότερη δικάσιμος», ανέφερε στην ανάρτησή της η δικηγόρος.

Τι δήλωσε στο Dnews η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα

Κληθείσα να σχολιάσει τις εξελίξεις για την μεταφορά της ανακοίνωσης της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, Ελευθερία Τομπατζόγλου μιλώντας στο Dnews σημείωσε ότι «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τους ακριβείς λόγους μεταφοράς της δικασίμου για την ανακοίνωση της απόφασης. Πιθανότατα αφορά λόγους που ανάγονται σε κάποιο διαδικαστικό κώλυμα που δεν έχει να κάνει με την διαδικασία αυτή καθαυτή.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, ζήτησε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, στην αγόρευσή της στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, η οποία έγινε τον Δεκέμβριο.

ΚΕΕΡΦΑ: Καμία αναβολή, αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Παρασκευή

«Kαμία αναβολή για την απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Οριστική καταδίκη των νεοναζί τώρα!», τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ, που οργανώνει αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 08:00 της Παρασκευής. Η συγκέντρωση θα γίνει στον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» και θα ακολουθήσει πορεία προς το Εφετείο.

«Καμιά αναβολή σε μια τόσο κρίσιμη δίκη. Διήρκεσε ήδη η διαδικασία συνολικά 11 χρόνια. Είναι αρκετά», υπογραμμίζει ανάρτηση της ΚΕΕΡΦΑ. «Την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, το αντιφασιστικό κίνημα, με τα εργατικά συνδικάτα και τους φοιτητικούς συλλόγους θα βρεθεί έξω από το Εφετείο για να απαιτήσουμε να καταδικαστούν με βαρύτερες ποινές οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν. Να μπει τέλος οριστικό στην ναζιστική εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής», συμπληρώνει.

«Θα βρεθούμε έξω από το Εφετείο για να στείλουμε το μήνυμα ότι είναι ώρα να τελειώνουμε με την ίδια την κυβέρνηση των δολοφόνων που ανοίγει τον δρόμο στους φασίστες με τις δολοφονίες προσφύγων στην Πύλο και τη Χίο», συνεχίζει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, μαθητές και κοινότητες μεταναστών να δώσουν δυναμικό παρών.

{https://www.facebook.com/keerfapage/posts/pfbid02RJkY77SwqWAMHyyBqbFSyAxQMUUqCF64Bh9kFCSx5jSQMyzRXx4FEbLQDpcwhYgtl}

Η πρωτόδικη απόφαση που έκρινε εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή

Πρωτοδίκως, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ομόφωνα ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή, ιεραρχία και αξίες, αντίστοιχες των ναζιστικών μορφωμάτων στην Ευρώπη και οι εγκληματικές της ενέργειες δεν ήταν μεμονωμένες αλλά καλά σχεδιασμένες, στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής που εξελέγη το 2012 καταδικάστηκε. Επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά την έφεση που άσκησε ο αναπληρωτής εισαγγελέας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Στέλιος Κωσταρέλος, τόσο οι επτά πρώην βουλευτές όσο και οι πέντε καταδικασθέντες για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων κινδυνεύουν με βαρύτερες ποινές, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στη φυλακή.

Η πλειονότητα των κατηγορουμένων είναι εκτός φυλακής. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος αποφυλακίστηκε το καλοκαίρι, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας. Μόνο ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο πρώην ευρωβουλευτής, Γιάννης Λαγός εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές εκτίοντας και δύο ποινές κάθειρξης δεκατριών ετών.

Τι είπε στην αγόρευση η εισαγγελέας

Στην αγόρευσή της στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να κηρυχθούν επίσης ένοχοι και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος, όπως τόνισε, γνώριζε όλες τις βίαιες ενέργειες στις οποίες προχωρούσαν τα μέλη. «Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη» είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της.

Αντλώντας αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής τους από τις δηλώσεις, την αρθογραφία και τις επικοινωνίες μεταξύ των κατηγορουμένων, αλλά κυρίως από τις εγκληματικές ενέργειές τους, η εισαγγελέας αντέκρουσε έναν προς έναν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και ανέλυσε το ρόλο του καθενός πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Οι πράξεις τις οποίες καταλόγισε η εισαγγελέας συνδέονται με τη δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.