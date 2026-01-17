Ο ένας κλείνει το μάτι στον ναζισμό κι ο άλλος ως «συνήγορος» του Λαγού καταγγέλλει την εγκληματική τους δράση.

Με καθημερινές σχεδόν συνεδριάσεις ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Μετά την εξαιρετική αγόρευση της εισαγγελέως Κυριακής Στεφανάτου, στην οποία αναφερθήκαμε πριν από ένα μήνα («Η εξαφάνιση Μιχαλολιάκου-Κασιδιάρη», 14.12.2025) ήρθε η σειρά των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Την Πέμπτη (15.1.2026) ολοκληρώθηκε η σειρά των δικηγόρων της οικογένειας Φύσσα (Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Χρύσα Παπαδοπούλου, Μαρίνα Δαλιάνη, Αργύρης Συρίγος) και από σήμερα ξεκίνησαν οι δικηγόροι των Αιγυπτίων αλιεργατών (Κώστας Σκαρμέας, Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης). Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων θα ζητήσουν στη συνέχεια κάποια διακοπή για να προετοιμάσουν τις δικές τους αγορεύσεις.

Το γεγονός ότι η δίκη αυτή είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια από κάθε άλλη, καθώς και το ότι οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου έχουν πυκνώσει τόσο πολύ, εξηγεί τον λόγο που δεν την παρακολουθούν παρά ελάχιστοι πολίτες, ενώ σπάνια είναι και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ευτυχώς, βέβαια, που υπάρχει το Golden Dawn Watch με τις καθημερινές του ανταποκρίσεις αλλά και το OmniaTv («ενημέρωση από τα κάτω») με τις τακτικές εκπομπές του.

Απέναντι στις αγορεύσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας η πλευρά της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής μένει βουβή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στον επίσημο ιστότοπο της οργάνωσης που έχει μείνει πιστή στον Αρχηγό Μιχαλολιάκο δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη δίκη. Προβάλλονται μόνο οι γνωστές εθνικοσοσιαλιστικές «ιδέες» της, και κάποιες δραστηριότητες της «νεολαίας» της στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μαθαίνουμε ότι «αφιερώνοντας πολλά απογεύματα, βράδια και αργίες, τα μέλη του Μετώπου Νεολαίας κατάφεραν να μεταμορφώσουν την πρότερη θλιβερή εικόνα [σ.σ.: των γραφείων της οργάνωσης] σε ένα όμορφο οχυρό ιδεών»,

Και για να μη μείνει κανείς με την απορία τι σημαίνει «οχυρό ιδεών» το κείμενο συνοδεύεται με ένα βίντεο όπου εμφανίζονται σκηνές όπως η παρακάτω:

Η πλευρά Κασιδιάρη μοιάζει να ακολουθεί διαφορετική γραμμή. Ούτε στον δικό τους ιστότοπο υπάρχει λέξη για τη δίκη, ενώ ο Κασιδιάρης σκηνοθέτησε επίσκεψη σε κάτι που αποκάλεσε «μπλόκο αγροτών» και καταθέτει τις απόψεις του ως ειδικός γεωπόνος για τον οπλισμό των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού. Έχει βάλει μάλιστα τους «Οπαδούς» του να διαλαλούν στις εβδομαδιαίες εκπομπές τους ότι είναι «προφανώς αθώος», ότι δεν έχει σχέση με τα εγκλήματα που διέπραξε η Χρυσή Αυγή και φυσικά είναι απλώς «εθνικιστής» και θεωρεί βρισιά να τον λέει κανείς «ναζιστή».

Βέβαια αυτά είναι για τους αφελείς. Εκείνους που είχε πείσει ότι η σβάστικα στο μπράτσο του είναι απλώς ένα αρχαιοελληνικό «γαμμάδιον». Για τους μυημένους, ο Κασιδιάρης κλείνει το μάτι και θυμίζει τη φανατική του εμμονή στον ναζισμό. Προσέχτε την επίσημη φωτογραφία του με ημερομηνία 5.1.2026:

Ο «μη ναζιστής» Κασιδιάρης έχει φροντίσει να ποζάρει με μπλούζα «LONSDALE», μια μάρκα που επί χρόνια αποτελούσε το αγαπημένο ένδυμα των Ευρωπαίων νεοναζί, επειδή με ένα ανοιχτό γιλέκο ή ζακετάκι από πάνω μπορεί να φαίνονται μόνο τα γράμματα NSDA και να παραπέμπει στο χιτλερικό κόμμα NSDAP. Δείτε μια χαρακτηριστική εικόνα νεοναζί με την ανάλογη ενδυμασία.

Το χειρότερο όμως για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής που βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης σε δεύτερο βαθμό είναι ότι την εκθέτει ένας από τους βασικούς της συνηγόρους, ο Κώστας Πλεύρης. Ο γνωστός φανατικός ναζιστής βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής στην τελευταία φάση της πρώτης δίκης και στην αρχή της δεύτερης, εκπροσωπώντας τον Γιάννη Λαγό. Χωρίς να αντιδράσει κανείς από την υπεράσπιση, ο Πλεύρης στήριξε την υπεράσπιση των χρυσαυγιτών στην άποψη ότι είναι αδιάφορο το αν μετέχουν σε ναζιστική οργάνωση, εφόσον στην Ελλάδα οι ιδέες δεν ελέγχονται ποινικά. Εμφανίστηκε, λοιπόν, ο Πλεύρης σαν να μην κατάλαβε ότι η ναζιστική συγκρότηση της Χρυσής Αυγής είναι αυτή που αποτελεί το κίνητρο της εγκληματικής δράσης, καθώς και το ότι οι στόχοι της οργάνωσης επιλέγονται ακριβώς μ’ αυτή τη φανατική τοποθέτηση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να απευθύνει επιδεικτικά ναζιστικό χαιρετισμό στην έδρα του δικαστηρίου. Αυτό δεν το άντεξε ούτε η ηγεσία του δικηγορικού σώματος και τελικά ο Πλεύρης διαγράφτηκε από τον ΔΣΑ.

Αλλά το ενδιαφέρον είναι άλλο. Μετά την ολοκλήρωση της δίκης σε πρώτο βαθμό και προτού ξεκινήσει το εφετείο, ο Πλεύρης φρόντισε να εκδώσει ένα βιβλιαράκι, στο οποίο περιέλαβε όλα τα έγγραφα που συνέταξε ως συνήγορος του Λαγού.

Ε, λοιπόν, σ’ αυτό το βιβλίο, το μήνυμα βρίσκεται στον πρόλογο, όπου ο Πλεύρης παραδέχεται ότι η Χρυσή Αυγή διέπραξε τις «παρανόμους πράξεις» που της καταλογίζονταν (σελ. 5-6):

Και μάλιστα ο Πλεύρης επαναλαμβάνει ότι είχε ήδη καταγγείλει «τας παρανόμους πράξεις» της Χρυσής Αυγής (σελ. 7):

Φυσικά εδώ δεν ενδιαφέρει η «άποψη» του Πλεύρη. Είναι γνωστό εξάλλου ότι παρά το γεγονός ότι συμμεριζόταν με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής τα ίδια φιλοχιτλερικά «πιστεύω», είχε δημόσια συγκρουστεί με τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη, διεκδικώντας τα πρωτεία στο ναζιστικό κίνημα. Αυτό που έχει αξία είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο Πλεύρης σ’ αυτό το βιβλίο του 2021 μιλά καθαρά για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής ως οργάνωσης, ο Λαγός δεν δίστασε να του αναθέσει την υπεράσπισή του στο Εφετείο, ένα χρόνο αργότερα (Ιούνιο 2022), χωρίς να αντιδράσει κανείς από τους συγκατηγορούμενούς του

(Ο Δημήτρης Ψαρράς είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από το "Χωρίς Εφημερίδα" (Χ-Efimerida.gr)