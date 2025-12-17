Η εισαγγελέας αντέκρουσε έναν προς έναν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και ανέλυσε το ρόλο του καθενός πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, ανάμεσα στους οποίους, σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως και πρωτοδίκως, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να κηρυχθούν επίσης ένοχοι και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος, όπως τόνιζε, γνώριζε όλες τις βίαιες ενέργειες στις οποίες προχωρούσαν τα μέλη. «Ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενα του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη» είπε η εισαγγελέας για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής.

Αντλώντας αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής τους από τις δηλώσεις, την αρθογραφία και τις επικοινωνίες μεταξύ των κατηγορουμένων αλλά κυρίως από τις εγκληματικές ενέργειές τους, η εισαγγελέας αντέκρουσε έναν προς έναν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και ανέλυσε το ρόλο του καθενός πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.

Οι πράξεις τις οποίες καταλόγισε η εισαγγελέας συνδέονται με τη δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Κλείνοντας την τεσσάρων ημερών αγόρευση της, η εισαγγελέας της έδρας τόνισε: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δίκη θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης ενώ η απόφαση αναμένεται την Άνοιξη του 2026.