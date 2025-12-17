Αρνήθηκαν τις κατηγορίες για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελεύθερες με υψηλή εγγυοδοσία αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ευρωπαίο ανακριτή, η σύζυγος και η αδελφή του Μύρωνα Χιλετζάκη για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σύζυγος του αγροτοσυνδικαλιστή υποχρεούται να καταβάλλει εγγύηση 200 χιλιάδων ευρώ, ενώ της απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα και η αδελφή του θα πρέπει να πληρώσει εγγύηση 100 χιλ. ευρώ.

Και οι δύο σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι την οικονομική διαχείριση των περιουσιών τους και τις αιτήσεις έκανε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

«Δεν είχαμε καμια σχέση την περιουσία που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα χρήματα έμπαιναν σε λογαριασμούς μας αλλά τα διαχειριζόταν και πάλι ο Μύρωνας», φέρονται να είπαν.