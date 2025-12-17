Στην πρόθεση ψήφου προβάδισμα σημειώνει η ΝΔ με ποσοστό 23,8% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,9%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1% και το ΚΚΕ με 6,9%. Έκτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%.

Η ακρίβεια παραμένει το βασικότερο ζήτημα για τους πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσίασε το Action 24 ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η βεβαιότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό της τάξης του 73,3% ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να το διαλευκάνει παραμένει κορυφαίο ζήτημα.

Στο ζήτημα των αγροτών, το 47,5% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης συμφωνούν ότι έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους, και το 40,7% συμφωνούν μεν ότι έχουν δίκαια αιτήματα αλλά θεωρούν ότι κακώς κλείνουν τους δρόμους. Μόλις το 8,2% κρίνουν ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί και κακώς προχωρούν σε κλείσιμο των δρόμων.

Σαρωτικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων - 73,3% -που θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους στην διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.Αντίθετα το 23,6% κρίνει το αντίθετο.

Στην πρόθεση ψήφου προβάδισμα σημειώνει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,8% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,9%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1% και το ΚΚΕ με 6,9%. Έκτο κόμμα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6% και ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,2%

Ποσοστά κάτω από το 3% καταγράφουν το Μέρα25 με 2,5%, η Νίκη με 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,9%, και από 1% συγκεντρώνουν Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα το 9,7% δηλώνει αρκετά, το 9% πολύ και το 11,5% λίγο συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 30,2% συνολικά. Αντίθετη άποψη έχει το 65,9%.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά το 75,7% δεν θεωρεί καθόλου πιθανό το ενδεχόμενο να τον ψηφίσει.

Στη εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό του 29,7%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,6%, η Ελληνική Λύση με 11,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%. Σε μονοψήφια νούμερα, ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4% ενώ οριακά πιο χαμηλά με 4% έρχεται η Φωνή Λογικής.

Ποσοστό 3,1% στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει το Μέρα25 και κάτω από το 3% ακολουθούν με 2,6% η Νίκη, 2,4% το Κίνημα Δημοκρατίας και από 1,2% αντίστοιχα η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες.

Αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό που θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Το 53,1% των ερωτηθέντων απαντά κανένα, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 12,4%, η Ελληνική Λύση με 10%, το ΠΑΣΟΚ με 9,4%, τ ΚΚΕ με 3,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2%.

Ο κανένας παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με 31,9%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,1%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,4% και ο Δημήτρης Κουτσούμοας με 2,2%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει μόλις 2%.

Στο ερώτημα για μία κυβέρνηση συνεργασίας, το 49,2% είναι υπέρ ενώ τοπ 41,8% θέλει κυβέρνηση αυτοδυναμίας.

Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός κυριαρχούν ως το σοβαρότερο πρόβλημα στη χώρα με ποσοστό 56,4%. Ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,1%, η διαφθορά με 20,6%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16,1%, οι τιμές σε καύσιμα και κόστος ενέργειας με 15,2%, η κατάσταση στο ΕΣΥ ,ε 10,7% και η εγκληματικότητα με 10,1%. Σε μονοψήφια νούμερα ακολουθούν το ύψος των εισοδημάτων με 8,4%, η στεγαστική κρίση με 7,8% και η ανεργία με 6,5%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι πολίτες υποδέχονται το 2026 με απαισιοδοξία κατά 46,5%, αισιοδοξία 39,7% και με αδιαφορία σε ποσοστό του 10,6%.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων για τη χρονιά που έρχεται είναι η συνέχεια της ακρίβειας σε ποσοστό 28,9%, η οικονομική κατάσταση με 24,9%, η κατάσταση της υγείας τους μόλις στο 7,4% και η πολιτική αστάθεια στο 7,1%. Σε ποσοστό 5,1% και 4% απασχολούν τους πολίτες οι γεωστρατηγικές αναταράξεις και κάποιο ενδεχομένως θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν πρόσωπο της χρονιάς τον Τραμπ με ποσοστό 13,6% ενώ οριακά πιο χαμηλά με 12,7% ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με 9,7% ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Τέταρτος με 8,8% ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η Μαρί ακαρυαστιανού με 7,3% και με 7% ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθούν με 6,5% και 5,9% αντίστοιχα.

Στο ερώτημα για το πιο σημαντικό γεγονός του 2025, η πλειοψηφία με 22,3% συμφωνεί ότι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ η συνέχιση των πολέμων απαντά το 18.3%. Τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με 12,3% και ακολουθεί η συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα με ποσοστό 12,2%, οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας- ΗΠΑ με 5% και η εκλογή Πιερρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup με 3,9%.