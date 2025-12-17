Εκτός πληρωμής έμειναν 1.366 ΑΦΜ, καθώς δεν είχε δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της τέταρτης δόσης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να πιστώνει συνολικά 22,5 εκατ. ευρώ σε 100.885 δικαιούχους αγρότες. Η πληρωμή αφορά τιμολόγια πώλησης πετρελαίου κίνησης που εκδόθηκαν και διαβιβάστηκαν στα συστήματα myDATA και eSend της ΑΑΔΕ για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2025.

Το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 22.531.445,49 ευρώ και περιλαμβάνει την κατά 50% αύξηση των δικαιούμενων μέγιστων λίτρων. Εκτός πληρωμής έμειναν 1.366 ΑΦΜ, καθώς δεν είχε δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, για την επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου έχουν καταβληθεί συνολικά 78.816.109,91 ευρώ σε 119.664 πολίτες.

Όπως επισημαίνεται, εκκρεμεί η πέμπτη και τελευταία πληρωμή για το 2025, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2026 και θα περιλαμβάνει και τις αγορές πετρελαίου του Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διόρθωση παραστατικών καυσίμων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου κίνησης που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA ή στο eSend, δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά υποχρεωτικά πεδία. Το αποτέλεσμα είναι τα συγκεκριμένα παραστατικά να μην εμφανίζονται ορθά στα συστήματα της ΑΑΔΕ και να μην συνυπολογίζονται στην επιστροφή φόρου.

Για τον λόγο αυτό, από σήμερα είναι διαθέσιμη στους αγρότες ειδική εφαρμογή με τίτλο «Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών 2025» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport. Μέσω της εφαρμογής, οι δικαιούχοι μπορούν να δουν αναλυτικούς πίνακες με τα τιμολόγια πετρελαίου που τους αφορούν και να ελέγξουν ποια από αυτά έχουν ληφθεί υπόψη για την επιστροφή του ΕΦΚ, καθώς και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ανά περίοδο πληρωμής και τα αντίστοιχα λίτρα.

Σε περίπτωση που κάποιο τιμολόγιο αγοράς αγροτικού πετρελαίου δεν εμφανίζεται στους πίνακες, οι αγρότες θα πρέπει να απευθυνθούν στον πρατηριούχο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου. Από την πλευρά τους, τα πρατήρια καυσίμων οφείλουν να διορθώσουν άμεσα τα συστήματα έκδοσης τιμολογίων, όπου διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, και να επανεκδώσουν τα παραστατικά προς τους δικαιούχους αγρότες, διαβιβάζοντάς τα εκ νέου στα συστήματα της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι τα πρατήρια πρέπει να διατηρούν την αρχική απόδειξη πώλησης από την αντλία, η οποία ακυρώθηκε για την έκδοση του τιμολογίου, ενόψει ενδεχόμενων ελέγχων. Τονίζεται τέλος ότι όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα παραστατικά να έχουν διαβιβαστεί στο myDATA και στο eSend το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.