GNTM 2025 – Μία ανάσα πριν από τον τελικό.

Στο προηγούμενο επεισόδιο την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η Μιχαέλα, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη, ενώ η Ειρήνη είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

Σήμερα ωστόσο, οι κορυφαίοι 7 του διαγωνισμού, μπαίνουν σε ρόλο υπόπτων και φωτογραφίζονται στο σπίτι, με σκοπό να πετύχουν την ιδανική έκφραση. Οι διαγωνιζόμενοι «βυθίζονται» σε μια ατμόσφαιρα fashion noir, καθώς το παιχνίδι μετατρέπεται σε ένα στιλιζαρισμένο αστυνομικό θρίλερ γεμάτο glam, ίντριγκα και δημιουργικό χάος!

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «συλλαμβάνουν» τα μοντέλα και τους «απαγγέλλουν κατηγορίες», για μια σειρά από fashion αδικήματα. Εκείνα καλούνται να φωτογραφηθούν στα πιο κομψά και ανατρεπτικά στυλ, που έχουν περάσει από το GNTM 2025.

GNTM: Μία δοκιμασία επιβράβευσης και μία ανάκριση

Ένα fashion πλημμέλημα τη φορά και τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό με στόχο να αποδείξουν την αθωότητά τους ή τουλάχιστον το απαράμιλλο στιλ τους.

Με λευκά μπλουζάκια και τζιν παντελόνια, οι επτά κορυφαίοι, καλούνται να ενσαρκώσουν ένα συναίσθημα σε μία μόλις λήψη, με τη Ραφαηλία ήδη να έχει κλέψει τις εντυπώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=NxPBaCwC5Wg&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=8}

Αμέσως μετά, τα μοντέλα, καλούνται να περάσουν μία δοκιμασία ισχυρής ανάκρισης, με αιφνιδιαστικές ερωτήσεις που αφορούν τόσο τους ίδιους – όσο και τους συμπαίκτες τους.

Ένας – ένας, στο δωμάτιο του ανακριτή, πέρασαν ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού διαγωνισμού που – ίσως – άναψε και φωτιές.

Ποιος είναι όμως εκείνος που έκλεψε τα βλέμματα και είχε την πιο δυνατή λήψη;

{https://www.instagram.com/p/DSYEP9KjSX1/?hl=el}

Ποιος είναι εκείνος που όντως είναι ο εγκληματίας του σπιτιού και ποιος δεν μπόρεσε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις ορθά. Ποιος θα πει τα περισσότερα ψέματα;

{https://www.youtube.com/watch?v=IWy6imvrhlA&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Top εγκληματίας και νικήτρια της δοκιμασίας επιβράβευσης αναδείχθηκε η Ξένια με την πιο απτή και ξεχωριστή έκφραση, ενώ κατάφερε να απαντήσει και σε όλες τις απαντήσεις του ανακριτή.