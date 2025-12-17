Η Σελένα Γκόμεζ εξήγησε ότι… δεν έχει μουστάκι.

Ίσως κάποια άλλη γυναίκα να έπαιρνε… στραβά αυτή την ερώτηση. Αλλά η Σελένα Γκόμεζ έσκασε στα γέλια.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media ανέφερε ότι κάποιος τη ρώτησε πώς ξυρίζει το μουστάκι της. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, «σκασμένη» στα γέλια έκανε κοντινό στο πρόσωπό της και εξήγησε τι είναι η σκιά πάνω από τα χείλη της που δημιούργησε αυτή την παρεξήγηση.

«Κάποιος με έκανε να γελάσω γιατί με ρώτησε “πώς ξυρίζεις το μουστάκι σου;”. Το καταλαβαίνω απόλυτα, στην πραγματικότητα έχω μέλασμα (σ.σ. δερματική δυσχρωμία) και ένα σπυράκι», ανέφερε στο βίντεο.

«Είναι από τον ήλιο, οπότε προφανώς να φοράτε αντηλιακό και να προσέχετε. Δεν είναι (μουστάκι)… είναι από το μέλασμα», συμπλήρωσε.

{https://www.instagram.com/p/DSXecWQigPq/?img_index=1}