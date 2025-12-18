Εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διαχείριση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Διευκρνιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη διαχείριση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2025, προβλέπει τη δυνατότητα πληρωμής αγροτεμαχίων έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις ελλιπών ή προβληματικών δηλώσεων ΚΑΕΚ.

Η ρύθμιση αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έρχεται ως απάντηση στα ζητήματα πληρότητας και εγκυρότητας που έχουν διαπιστωθεί σε μικρά αγροτεμάχια, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1% των δηλούμενων και σε πολλές περιπτώσεις κινδύνευαν να τεθούν εκτός ενισχύσεων για καθαρά τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους, επισημαίνει το υπουργείο.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις: η ύπαρξη έγκυρου και εν ισχύ συμφωνητικού αγρομίσθωσης ή υπεύθυνης δήλωσης από τον μισθωτή και η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους μέσω του ελέγχου monitoring.