Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, για το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:

«Στο κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση. Δεν αρκεί μια αναφορά στις οικογένειες που πενθούν, χρειάζεται σχέδιο για το πως η Πολιτεία θα είναι παρούσα στους ελέγχους και στην πρόληψη για να μην έχουμε και άλλα περιστατικά «Βιολάντα», και γι’ αυτό δεν είπε τίποτα. Πέταξε και μια λάσπη στην αντιπολίτευση, ότι «εργαλειοποιεί» τον πόνο των οικογενειών και η ζωή συνεχίστηκε γι’ αυτόν με το «πλούσιο» κυβερνητικό έργο του.

Για την τραγωδία στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, που πολλά φαίνεται ότι δεν είχαν γίνει σωστά και πολλά δεν είχαν ελεγχθεί, δεν υπάρχει μια ουσιαστική αναφορά του πρωθυπουργού στο ζήτημα των προβληματικών αδειοδοτήσεων και στις πραγματικές ελλείψεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Δεν αποδοκίμασε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, που επιχείρησε να αποσυνδέσει την εργασιακή νομοθεσία από τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας, κάτι που σωστά αποδοκίμασε ακόμα και η ΔΑΚΕ, η οποία μιλά για νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται και για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Δεν βρήκε λέξη να πει για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που βιάστηκε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι όλα είναι καλά και απορούσε πως συνέβη το δυστύχημα.

Με λίγα λόγια, άφησε αναπάντητα βασικά ερωτήματα που βρίσκονται στο μυαλό κάθε εργαζομένου, κάθε πολίτη. Ήταν η «Βιολάντα» η μοναδική επιχείρηση στη χώρα που λειτουργούσε με τέτοια τερατώδη κενά ασφαλείας, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενούς της; Πόσες επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα όπως η «Βιολάντα»; Γίνονται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι; Πώς εξασφαλίζεται αυτό; Το προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας αρκεί; Θα ληφθούν πρωτοβουλίες ελέγχων τήρησης της νομοθεσίας έπειτα από την τραγωδία; Κι ενώ αμφισβητεί τα συνδικαλιστικά στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα στην χώρα, γιατί αρνείται μια συζήτηση που θα αναδείξει την πραγματική εικόνα και τις όποιες αναγκαίες αλλαγές;

Αυτή είναι η κυβέρνηση της ΝΔ, μια κυβέρνηση «αποποίησης ευθυνών», τοξικότητας και ψευτοαριστείας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα και για την βλάβη στη γραμμή του 100. Μια βλάβη που αν είχε συμβεί σε άλλο πολιτικό χρόνο, χρόνο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, θα αναδεικνυόταν ως κάτι μεγαλύτερο και από το «προπατορικό αμάρτημα». Τσιμουδιά για το 100, τσιμουδιά για το FIR, μόνο επαίνους για την αριστεία και το επιτελικό κράτος ακούμε από τον πρωθυπουργό.

Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης και γι’ αυτό οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο σε μια προοδευτική διακυβέρνηση!».