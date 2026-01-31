Ερευνητές ανέπτυξαν μια πιεζοηλεκτρικά ενεργοποιούμενη λευκαντική σκόνη δοντιών που ταυτόχρονα αναγεννά το σμάλτο και ρυθμίζει το στοματικό μικροβίωμα.

Ακόμα και με συστηματικό βούρτσισμα, τα δόντια μπορούν να εμφανίσουν δυσχρωμίες, είτε λόγω γενετικών παραγόντων είτε εξαιτίας της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών όπως ο καφές και η ντομάτα. Οι χημικές μέθοδοι λεύκανσης χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση αυτών των λεκέδων, όμως συχνά προκαλούν φθορά στο σμάλτο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνητές που δημοσιεύουν τη μελέτη τους στο επιστημονικό περιοδικό ACS Nano της American Chemical Society επιδεικνύουν ένα πρωτοποριακό λευκαντικό σε μορφή σκόνης, το οποίο ενεργοποιείται από τις δονήσεις μιας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας και το οποίο, όχι μόνο λευκαίνει, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει και επιδιορθώνει τα δόντια.

«Η συγκεκριμένη εργασία προσφέρει μια ασφαλή, οικιακή στρατηγική λεύκανσης δοντιών που συνδυάζει λεύκανση, επιδιόρθωση του σμάλτου και ισορροπία του στοματικού μικροβιώματος για μακροχρόνια στοματική υγεία», δηλώνει ο Min Xing, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι λεύκανσης βασίζονται σε υπεροξείδια και εφαρμόζονται μέσω ταινιών, τζελ ή στοματικών διαλυμάτων. Αυτές οι τεχνικές παράγουν αντιδραστικά είδη οξυγόνου (Reactive Oxygen Species – ROS), τα οποία διασπούν τα μόρια που προκαλούν τους λεκέδες.

Ωστόσο, εκτός από την απομάκρυνση των δυσχρωμιών, τα ROS μπορούν να βλάψουν το σμάλτο των δοντιών, προκαλώντας ευκολότερα δυσχρωμία ή άλλα προβλήματα στοματικής υγείας.

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές Min Xing, Wenhao Qian, Xuanyong Liu, Jiajun Qiu και οι συνεργάτες τους ανέπτυξαν ένα νέο λευκαντικό υλικό που παράγει ROS μόνο όταν ενεργοποιείται από τις δονήσεις μιας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και επιδιορθώνει τη δομή των δοντιών.

Η ερευνητική ομάδα συνδύασε ιόντα στροντίου και ασβεστίου με τιτανικό βάριο σε διάλυμα και στη συνέχεια, με τη βοήθεια θέρμανσης το μετέτρεψε σε κεραμική σκόνη, γνωστή ως BSCT. Όταν η σκόνη αυτή κουνιέται, παράγει ένα μικρό ηλεκτρικό πεδίο, ένα φαινόμενο γνωστό ως πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο ενεργοποιεί χημικές αντιδράσεις που παράγουν ROS και επιτυγχάνουν τη λεύκανση.

Στις αρχικές εργαστηριακές δοκιμές, ανθρώπινα δόντια που είχαν τεχνητά λεκιαστεί με τσάι και καφέ, βουρτσίστηκαν με BSCT και ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Μετά από τέσσερις ώρες βουρτσίσματος παρατηρήθηκε εμφανής λεύκανση, ενώ μετά από δώδεκα ώρες τα δόντια που είχαν υποβληθεί στη συγκεκριμένη αγωγή ήταν σχεδόν 50% πιο λευκά σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η οποία είχε χρωματιστεί με τον ίδιο τρόπο αλλά βουρτσιζόταν μόνο με φυσιολογικό ορό.

Επιπλέον, σε δόντια με φθαρμένο σμάλτο και οδοντίνη, το βούρτσισμα με BSCT οδήγησε σε αναγέννηση αυτών των δομικών στοιχείων, καθώς τα ιόντα στροντίου, ασβεστίου και βαρίου σχημάτισαν εναποθέσεις στην επιφάνεια των δοντιών.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές δοκίμασαν τη σκόνη σε αρουραίους που ακολουθούσαν διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Το καθημερινό βούρτσισμα για ένα λεπτό επί τέσσερις εβδομάδες με χρήση BSCT συνέβαλε στην αποκατάσταση του στοματικού μικροβιώματος των ζώων, εξουδετερώνοντας παθογόνα βακτήρια που προκαλούν περιοδοντίτιδα, όπως τα Porphyromonas gingivalis και Staphylococcus

aureus και μειώνοντας τη φλεγμονή.

Αν και χρειάζεται χρόνος μέχρι να ενσωματωθεί η σκόνη BSCT σε οδοντόκρεμα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας νέας, αποτελεσματικής και ασφαλούς οικιακής θεραπείας που συνδυάζει λεύκανση δοντιών και συνολική προαγωγή της στοματικής υγείας.