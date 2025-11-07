Ποια ανθρακούχα αναψυκτικά ενοχοποιούνται ότι καταστρέφουν το ασβέστιο των δοντιών.

Τα αναψυκτικά είναι ο «πειρασμός» που ενδίδουν καθημερινά οι καταναλωτές. Το μεγαλύτερο κακό ξεκινάει από την ποσότητα της ζάχαρης που περιέχουν. Υπολογίζεται πως ένα κουτάκι αναψυκτικού περιέχει περίπου 10 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Μάλιστα όπως επισημαίνουν οι ειδικοί πέρα από ότι είναι γεμάτα με ζάχαρη δεν προσφέρουν και θρεπτικά συστατικά «φορτώνοντας» μας με κενές θερμίδες.

Πέρα από τους διατροφικούς λόγους για τους οποίους τα αναψυκτικά δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας αξίζει να ακούσουμε και την άποψη ενός οδοντιάτρου που εξηγεί ποιο είδος αναψυκτικού καταστρέφει τα δόντια δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην στοματική υγεία.

Τα δόντια είναι δυνατά και ανθεκτικά, αλλά ακόμη και αυτά έχουν όρια. Παρόλο που η εξωτερική τους επιφάνεια αποτελείται από σμάλτο, την πιο σκληρή ουσία στο ανθρώπινο σώμα, οι καθημερινές επιλογές τροφής και ποτών μπορούν να οδηγήσουν σε φθορά και διάβρωση. Σύμφωνα με τον Dr. Matt Crystal, οδοντίατρο και επικεφαλής του Mainstreet Dental, τα αναψυκτικά που περιέχουν κιτρικό οξύ προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά στα δόντια.

Ο Crystal δεν λέει ότι τα άλλα αναψυκτικά είναι ασφαλή· όλα μπορούν να επηρεάσουν τα δόντια. Αλλά είναι δεδομένο ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την προκαλούν όσα αναψυκτικά περιέχουν υψηλή συγκέντρωση κιτρικού οξέος, ένα συντηρητικό που διατηρεί τη φρεσκάδα και αποτρέπει τη σήψη. Σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης, αυτά τα αναψυκτικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή φθορά στα δόντια.

Το κιτρικό οξύ δεσμεύει το ασβέστιο των δοντιών. «Έτσι, εκτός από το να διαλύει τα δόντια, αφαιρεί ενεργά το ασβέστιο από αυτά. Γεγονός που ευθύνεται για τα φθαρμένα και αποχρωματισμένα δόντια».

Αναψυκτικά χωρίς κιτρικό οξύ συνήθως περιέχουν φωσφορικό οξύ, το οποίο είναι λιγότερο επιβλαβές για τα δόντια. Εκτός από τα αναψυκτικά, πολλοί χυμοί φρούτων, ζελέ, αλλαντικά, δημητριακά, σάλτσες και καραμέλες περιέχουν ζάχαρη και κιτρικό οξύ. Ωστόσο, η ποσότητα ζάχαρης και κιτρικού οξέος μετράει, και τα αναψυκτικά με κιτρικό οξύ τείνουν να έχουν περισσότερα και από τα δύο.

Ο Crystal παραδέχεται ότι ως παιδί έπινε αναψυκτικά με κιτρικό οξύ αλλά πλέον, λόγω της δουλειάς του και των αλλαγών στις προτιμήσεις του, δεν τα καταναλώνει πια. Το κιτρικό οξύ είναι επιβλαβές για τα δόντια, και η ζάχαρη στα αναψυκτικά τρέφει τα βακτήρια στο στόμα, δημιουργώντας ακόμη περισσότερο οξύ, που προκαλεί μεγαλύτερη φθορά και διάβρωση.

Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν τερηδόνα και κοιλότητες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι η πιο κοινή μη μεταδοτική ασθένεια.

Ο William Dermody, εκπρόσωπος της American Beverage (που εκπροσωπεί την PepsiCo, παραγωγό του Mountain Dew), δήλωσε: «Οι εταιρείες ποτών της Αμερικής συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις οικογένειες στις προσπάθειές τους να περιορίσουν τη ζάχαρη. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη, μικρότερες μερίδες και σαφείς διατροφικές πληροφορίες. Οι καινοτομίες όπως εμπλουτισμένα με γεύσεις νερά και αθλητικά ποτά χωρίς ζάχαρη, οδήγησαν σε μείωση της ζάχαρης από τα ποτά. Σήμερα, το 60% των ποτών που αγοράζουν οι Αμερικανοί δεν περιέχουν ζάχαρη.»

Σύμφωνα με τον οδοντίατρο αν θέλετε να μειώσετε τη ζημιά των αναψυκτικών με κιτρικό οξύ, είναι προτιμότερο να τα πίνετε γρήγορα αντί να τα πίνετε σιγά-σιγά, ώστε να έρχονται σε επαφή με τα δόντια για λιγότερο χρόνο.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη παρατηρήσει φθορές στα δόντια σας και καταναλώνετε αναψυκτικά με κιτρικό οξύ επισκεφθείτε έναν οδοντίατρο που θα σας καθοδηγήσει για τις απαιτούμενες οδοντιατρικές εργασίες που χρειάζεστε.