Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Ανοιχτά είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, σήμερα, την τελευταία Κυριακή του χρόνου.

Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα για τα καταστήματα

28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

29–30/12: 09:00–21:00

31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στον Πειραιά για τα καταστήματα

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πρότεινε ωράριο με παρόμοια διάρθρωση:

27–28/12: 09:00–18:00 & 11:00–18:00 αντίστοιχα

29–30/12: 09:00–21:00

31/12: 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη για τα καταστήματα

Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης είχε προτείνει προαιρετικό άνοιγμα για σήμερα Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά είναι τα καταστήματα ανήμερα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.