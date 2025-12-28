Ανοιχτά είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, σήμερα, την τελευταία Κυριακή του χρόνου.
Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.
Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.
Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα για τα καταστήματα
28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00
29–30/12: 09:00–21:00
31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00
01/01 & 02/01: Κλειστά
Το εορταστικό ωράριο στον Πειραιά για τα καταστήματα
Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πρότεινε ωράριο με παρόμοια διάρθρωση:
27–28/12: 09:00–18:00 & 11:00–18:00 αντίστοιχα
29–30/12: 09:00–21:00
31/12: 09:00–18:00
01/01 & 02/01: Κλειστά
Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη για τα καταστήματα
Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης είχε προτείνει προαιρετικό άνοιγμα για σήμερα Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.
Κλειστά είναι τα καταστήματα ανήμερα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.