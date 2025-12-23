Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι «οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν» έναντι της γρίπης ώστε να προστατευτούν από τα έντονα συμπτώματα.

Με φόντο την αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης και ενόψει γιορτών ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι νέα παραλλαγή της γρίπης έχει αυξημένη μεταδοτικότητα όμως τόνισε ότι το σύστημα υγείας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί και οι πολίτες μπορούν να προστατευθούν με τα κατάλληλα μέτρα.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε «δεν χρειάζεται να τρομάζουμε τον κόσμο». Αναφερόμενος στη νέα παραλλαγή της γρίπης, σημείωσε ότι «πρόκειται για μια παραλλαγή που μπορεί να είναι λίγο πιο μεταδοτική, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό». Τόνισε ότι «η αντιμετώπιση είναι η γνωστή: εμβολιασμός, συμπτωματική θεραπεία και επικοινωνία με τον γιατρό μας», επισημαίνοντας ότι «όποιος ανήκει στις πολύ ευπαθείς ομάδες μιλά με τον γιατρό που τον παρακολουθεί και ακολουθεί εξατομικευμένες οδηγίες».

Σχετικά με τον εμβολιασμό τόνισε ότι κινείται περίπου στα περσινά επίπεδα, σημειώνοντας ότι «έχουν ήδη εμβολιαστεί πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες» ενώ απηύθυνε έκκληση «όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των γιατρών τους».

