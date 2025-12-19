Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης», τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι παιδίατροι καθώς η εποχική γρίπη κάνει δυναμικά την εμφάνισή της, με τα θετικά τεστ να αυξάνονται καθημερινά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η γρίπη τύπου Α έχει ήδη εισέλθει στα σχολεία, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα που μεσολαβούν και οι χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Το φετινό επικρατέστερο στέλεχος Κ ανήκει στον τύπο Α (H3N2), γνωστό για την έντονη μεταδοτικότητά του, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές χώρες να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού. Παρότι ο ιός δεν θεωρείται καινούργιος, η φετινή του συμπεριφορά προκαλεί ανησυχία, καθώς η νόσηση εμφανίζεται πιο βαριά σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και μικρά παιδιά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι έντονα και να διαρκούν περισσότερο από ό,τι συνήθως, απαιτώντας έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1jrcp26vvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς εκδηλώνεται – Οι διαφορές με το κοινό κρυολόγημα

Η κλινική εικόνα της γρίπης περιγράφεται ως λοίμωξη με απότομη έναρξη και συχνά πιο «καθηλωτική» συμπτωματολογία σε σύγκριση με το κρυολόγημα. Συνήθως, περιλαμβάνει υψηλό πυρετό (πολλές φορές πάνω από 38°C), ρίγη, έντονη εφίδρωση, αίσθημα εξάντλησης, μυαλγίες και αρθραλγίες, καθώς και πονοκέφαλο. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν ξηρός και επίμονος βήχας, πονόλαιμος και καταρροή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως σε παιδιά) δεν αποκλείονται γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως ναυτία, εμετός ή διάρροια.

Για πολλούς ασθενείς, τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά με ξεκούραση, επαρκή ενυδάτωση και υποστηρικτική φροντίδα. Ωστόσο, σε ηλικιωμένους και σε άτομα με χρόνια νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό, μπορεί να σχετιστεί με σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, αφυδάτωση ή επιδείνωση των υποκείμενων παθήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πυρετός επιμένει για περισσότερες από 3 ημέρες ή όταν εμφανίζονται ανησυχητικά σημάδια, όπως δύσπνοια, έντονη αδυναμία, σύγχυση ή πόνος στο στήθος. Η έγκαιρη προσέλευση σε γιατρό μπορεί να αποτρέψει δυσμενείς εξελίξεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0ay9r83fi9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα συμπτώματα στα παιδιά

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα συμπτώματα στα παιδιά ξεκινούν συνήθως με αιφνίδια εμφάνιση υψηλού πυρετού, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει 1-2 ημέρες, να υποχωρήσει προσωρινά και να επανεμφανιστεί κατά τη μέση της πορείας της νόσου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο πυρετός μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 7 ημέρες, συνοδευόμενος από έντονη κόπωση και εξάντληση.

Ιδιαίτερα στα παιδιά σχολικής ηλικίας, συχνά παρατηρούνται και γαστρεντερικά συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία, διάρροια και έμετοι. Παράλληλα, μπορεί να εμφανιστούν βήχας, πονόλαιμος, καταρροή, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρθραλγίες και ρίγη.

Οι παιδίατροι τονίζουν ότι το βασικότερο μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς είναι η έγκαιρη απομόνωση του άρρωστου παιδιού. Η γρίπη έχει μεγάλη περίοδο μεταδοτικότητας και μπορεί να μεταδοθεί από 5 έως και 9 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται το παιδί να παραμένει στο σπίτι έως ότου είναι απύρετο για τουλάχιστον 48 ώρες. Η σωστή φροντίδα περιλαμβάνει επαρκή ενυδάτωση, καλή διατροφή με έμφαση στη βιταμίνη C, ξεκούραση και επαρκή ύπνο, καθώς και χορήγηση αντιπυρετικών όταν ο πυρετός ξεπερνά τους 38 βαθμούς. Παράλληλα, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στην αποφυγή άσκοπης χρήσης αντιβιοτικών, κορτιζόνης και άλλων θεραπειών χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Τέλος, οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης παραμένει σημαντικός ακόμη και αυτή την περίοδο, καθώς η έξαρση της νόσου αναμένεται να διαρκέσει έως και τον Απρίλιο. Παράλληλα συστήνουν την αποφυγή συγχρωτισμού όταν υπάρχουν συμπτώματα, την τήρηση κανόνων υγιεινής και την παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezjsels4mo9?integrationId=40599y14juihe6ly}