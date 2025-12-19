Εισηγείται για πρώτη φορά η καθιέρωση μηνιαίου παγίου αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ.

Αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, με αυξήσεις στο μηνιαίο πάγιο και στα επαγγελματικά τιμολόγια, προτείνει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής που κατέθεσε χθες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η πρόταση έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025 και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον διπλασιασμό του μηνιαίου παγίου ύδρευσης για παροχές μικρότερες της μίας ίντσας, από 1 ευρώ σε 2 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας καταναλωτών.

Παράλληλα, εισηγείται για πρώτη φορά η καθιέρωση μηνιαίου παγίου αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ, ενιαίου για όλους τους καταναλωτές και ανεξάρτητου από τη διάμετρο της παροχής νερού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου που λαμβάνουν Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, καθώς και οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ.

Ανατιμήσεις προτείνονται και στα βιομηχανικά – επαγγελματικά τιμολόγια. Για κατανάλωση έως 1.000 κυβικά μέτρα, το κόστος αυξάνεται από 0,83 ευρώ σε 1,10 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ για κατανάλωση άνω των 1.000 κυβικών μέτρων η τιμή ανεβαίνει από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στελέχη της ΕΥΔΑΠ επισημαίνουν ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις συνδέονται άμεσα με την ανάγκη κάλυψης του κόστους μεγάλων έργων που σχεδιάζονται ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η εταιρεία, η οποία υδροδοτεί περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιδιώκει εδώ και δύο χρόνια την αναθεώρηση της τιμολογιακής της πολιτικής με βάση την αρχή της ανταποδοτικής ανάκτησης του κόστους. Η τελική απόφαση για το πότε και σε ποιο βαθμό θα περάσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς αναμένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση και τη ΡΑΑΕΥ.

Παραδείγματα

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα αυξήσεων, με βάση τις προτάσεις της ΕΥΔΑΠ, ώστε να αποτυπωθεί πώς θα διαμορφωθούν οι λογαριασμοί νερού εφόσον υιοθετηθούν. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή λοιπές χρεώσεις.

Σε ένα τυπικό οικιακό νοικοκυριό με παροχή έως μία ίντσα, το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης σήμερα ανέρχεται σε 1 ευρώ και δεν υφίσταται πάγιο αποχέτευσης. Το συνολικό κόστος παγίων διαμορφώνεται σε 1 ευρώ τον μήνα ή 12 ευρώ τον χρόνο. Με την εφαρμογή των προτάσεων της ΕΥΔΑΠ, το πάγιο ύδρευσης αυξάνεται σε 2 ευρώ, ενώ προστίθεται και πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ. Έτσι, το συνολικό πάγιο ανέρχεται σε 3 ευρώ μηνιαίως ή 36 ευρώ ετησίως, δηλαδή προκύπτει επιβάρυνση 24 ευρώ τον χρόνο. Από τα πάγια απαλλάσσονται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό εισόδημα.

Για μια μικρή επαγγελματική επιχείρηση με ετήσια κατανάλωση 600 κυβικών μέτρων, το σημερινό κόστος ανέρχεται σε περίπου 498 ευρώ, με τιμή 0,83 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Εφόσον εφαρμοστεί η νέα τιμολόγηση, με χρέωση 1,10 ευρώ ανά κυβικό, το ετήσιο κόστος αυξάνεται στα 660 ευρώ, δηλαδή κατά 162 ευρώ ή περίπου 32,5%.

Σε μια μεσαία επαγγελματική μονάδα με κατανάλωση 1.500 κυβικών μέτρων τον χρόνο, το σημερινό κόστος διαμορφώνεται σε περίπου 1.320 ευρώ. Με τη νέα πρόταση της ΕΥΔΑΠ, το κόστος ανεβαίνει στα 1.750 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια επιβάρυνση 430 ευρώ, αύξηση της τάξης του 33%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για βιοτεχνίες ή μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση. Για παράδειγμα, σε επιχείρηση με ετήσια χρήση 5.000 κυβικών μέτρων νερού, το κόστος σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 4.750 ευρώ. Με τις προτεινόμενες αυξήσεις, το ποσό αυτό εκτινάσσεται στα 6.300 ευρώ, δηλαδή προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση 1.550 ευρώ τον χρόνο ή αύξηση περίπου 33%.