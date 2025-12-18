Διπλή μεγάλη πληρωμή αύριο με τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται αλλά και να υπάρχει εξόφληση για τις συντάξεις Ιανουαρίου.

Αύριο αναμένεται να πληρωθεί η δεύτερη και τελευταία δόση για ττις συντάξεις Ιανουαρίου αλλά και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης ενώ πλησιάζει και η νέα πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά, με συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής:

Συντάξεις Ιανουαρίου

Αύριο αναμένεται να πάνε Ταμείο οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα πιστωθούν νωρίς το απόγευμα, μετά τις 4-5 μμ. Τα χρήματα στα ΑΤΜ θα είναι διαθέσιμα από αύριο το απόγευμα ενώ εφόσον θέλετε γκισέ θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι την Δευτέρα.

Επιδόματα

Αύριο αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Αύριο αναμένεται να πληρωθούν προνοιακά επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα παιδιού, επίδομα ενοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε στις 9/12/2025, δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Επίδομα θέρμανσης

Το σίγουρο είναι οτι θα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με το ποσό να υπολογίζεται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα/πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια).

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη, είτε παραχωρούμενη δωρεάν.

Επιστροφή ενοικίου

Έως και τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ οι ενοικιαστές που έλαβαν μόνο μέρος της επιστροφής ενοικίους ή και καθόλου.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.