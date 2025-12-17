Η ώρα πληρωμών έφτασε. ΔΥΠΑ, Δώρο Χριστουγέννων και ποιοι ακόμη βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς μέχρι την Παρασκευή.

Εβδομάδα πληρωμών ξεκινάει σήμερα, με την αρχή τη ΔΥΠΑ. Σημειώνεται ότι μετά το φιάσκο ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, οι πληρωμές ξεκινούν και για τους υπόλοιπους.

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενους και δικαιούχους επιδομάτων, εν όψει των εορτών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων. Τα πρώτα χρήματα αναμένεται να φανούν από απόψε στους λογαριασμούς.

Η αρχή γίνεταο σήμερα 17 Δεκεμβρίου, όταν η ΔΥΠΑ θα καταβάλει νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό θα πιστωθούν:

η τακτική επιδότηση ανεργίας,

το επίδομα εργασίας,

η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,

οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και το αντίστοιχο δώρο.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα ΚΠΑ2. Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι οι άνεργοι που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026 θα λάβουν την προπληρωμή μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταβολή συντάξεων

Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα δοθούν νωρίτερα φέτος και με αύξηση 2,4%, βάσει του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (Ν. 4387), οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών του ΙΚΑ, των ναυτικών του ΝΑΤ, των δημοσίων υπαλλήλων και των λοιπών ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Η αύξηση για τους συνταξιούχους θα κυμανθεί από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα. Περίπου το 45% των 671.000 συνταξιούχων (δηλαδή 300.000 άτομα) θα λάβουν το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι με υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50%.

Υπάρχει και ενδιάμεση κατηγορία συνταξιούχων με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που θα λάβει από 50,01% έως 99,99% της αύξησης, ανάλογα με τον συμψηφισμό. Από 1η Ιανουαρίου 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν το 100% των αυξήσεων.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Με νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ να πραγματοποιούνται νωρίτερα κατά τις μεγάλες εορτές. Έτσι, ο φετινός κύκλος πληρωμών μεταφέρεται στις 22 Δεκεμβρίου, ώστε τα νοικοκυριά να ενισχυθούν οικονομικά πριν τα Χριστούγεννα. Την ημέρα εκείνη θα καταβληθούν:

η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

το επίδομα ενοικίου,

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ),

τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής,

και όλα τα λοιπά οικονομικά βοηθήματα του Οργανισμού.

Δώρο Χριστουγέννων

Για τον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να το δώσουν και νωρίτερα.

Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για όσους αμείβονται μηνιαίως και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή, για όσους αποχώρησαν νωρίτερα, η ημερομηνία λύσης της σύμβασης.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν μήνα πλήρους επιδότησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού, το ποσό ανέρχεται στα 540 ευρώ.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα.