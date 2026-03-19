«Οι εφοριακοί υπάλληλοι απεργούμε γιατί και εμείς, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βλέπουμε το μισθό μας να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, που έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, η Ομοσπονδία επισημαίνει πως: «Η κατάσταση στην ΑΑΔΕ και στο υπουργείο Οικονομικών όπου εργαζόμαστε δεν είναι τόσο καλή όσο ενδεχομένως νομίζουν κάποιοι ή αφήνεται να εννοηθεί από μερίδα του Τύπου. Οι μισθοί μας είναι πολύ χαμηλοί, συνολικά οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες στην Ε.Ε.

»Ενδεικτικά, νεοδιόριστοι συνάδελφοί μας στο υπουργείο Οικονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα αμείβονται με μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθοί στο δημόσιο είναι 12 και όχι 14). Παράλληλα, αναδεικνύεται ο προβληματικός και σε μεγάλο βαθμό προσχηματικός χαρακτήρας της "αξιολόγησης" στο Δημόσιο αφού, την ίδια στιγμή που οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ λαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιολόγηση από τους πολίτες και η εργασία μας έχει εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη για ανταμοιβή και μισθολογική αναβάθμιση του κλάδου».

Τέλος, αναφέρει ότι: «Επιπλέον οι κεντρικοποιήσεις υπηρεσιών και η στέγαση σε κτίρια με δύσκολη πρόσβαση όπως και οι συγχωνεύσεις ΔΟΥ έχουν επιφέρει μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των υπαλλήλων αφού έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων λόγω και των αυξήσεων στην βενζίνη. Άλλωστε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόστηκαν μνημόνια μετά από τη λήξη των προγραμμάτων οι μισθοί επανήλθαν στα προ μνημονίων επίπεδα ενώ στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλοί».