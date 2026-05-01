Eπίσης επιστρέφει στο Netflix ένα από τα καλύτερα crime θρίλερ μετά από 5 χρόνια με δεύτερη σεζόν.

Τον Μάιο, μία από τις καλύτερες αστυνομικές σειρές του Netflix επιστρέφει με δεύτερη σεζόν μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια. Ο λόγος για το The Chestnut Man (Ο Καστανάνθρωπος) το οποίο επιστρέφει με έξι νέα επεισόδια στις 7 Μαΐου. Η δεύτερη σεζόν έχει τίτλο The Chestnut Man: Hide and Seek, ακολουθώντας ένα ολοκαίνουργιο μυστήριο.

Επίσης, τα αδέρφια Ντάφερ, δημιουργοί του Stranger Things είναι πίσω από τη νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix, με τίτλο The Boroughs και αυτομάτως αυτό μας κεντρίζει το ενδιαφέρον γαι τη νέα σειρά που θα ειναι διαθέσιμη στις 21 Μαΐου.



Στις 15 του μήνα, κυκλοφορεί ακόμα η δεύτερη σεζόν του Berlin (Berlin and the Lady with an Ermine), της επιτυχημένης prequel spin-off σειράς του La Casa de Papel, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Αλόνσο ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix τον Μάιο.

Σειρές του Netflix

Δόξα (Glory)

Κυκλοφορεί 01/05/2026

Σε μια μικρή πόλη γνωστή για την πυγμαχία, δύο αδέλφια ερευνούν έναν αποτρόπαιο φόνο, ενώ αντιμετωπίζουν τη δύσκολη επανένωση με τον πατέρα τους, έναν διάσημο προπονητή.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Πολωνία (Love is Blind Poland)

Κυκλοφορεί 06/05/2026



Σ' αυτό το ριάλιτι γνωριμιών, σινγκλ άτομα από την Πολωνία γνωρίζονται, ερωτεύονται και αρραβωνιάζονται προτού συναντηθούν από κοντά. Τι θα συμβεί μετά την αποκάλυψη;

Ο Χειρότερος Πρώην στην Ιστορία: Σεζόν 2 (Worst Ex Ever: Season 2)

Κυκλοφορεί 06/05/2026



Από φονικές βεντέτες έως βίαιες απαγωγές, αυτές οι πραγματικές ιστορίες κακοποίησης και επιβίωσης αποτυπώνουν τι συμβαίνει όταν η αγάπη παίρνει μια εφιαλτική τροπή.

Legends

Κυκλοφορεί 07/05/2026



Καθώς τα ναρκωτικά πλημμυρίζουν τη Βρετανία του '90, δημόσιοι υπάλληλοι κινούνται μυστικά για να πολεμήσουν τις συμμορίες. Εμπνευσμένο από μια άγνωστη, αληθινή ιστορία.

Ο Καστανάνθρωπος: Κρυφτό (The Chestnut Man: Hide and Seek)

Κυκλοφορεί 07/05/2026



Μετά την εξαφάνιση μιας γυναίκας, η αστυνομία της Κοπεγχάγης κυνηγά ένα άτομο που προκαλεί τα θύματά του με ένα παιδικό τραγούδι. Από το μυθιστόρημα Hide and Seek.

Thank You, Next: Σεζόν 3

Κυκλοφορεί 08/05/2026



Μετά από έναν δύσκολο χωρισμό, η Λεϊλά καλείται να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της και να αποφασίσει ποια πραγματικά θέλει να είναι στον έρωτα και στη ζωή.



Devil May Cry: Σεζόν 2

Κυκλοφορεί 12/05/2026



Ένας πόλεμος μεταξύ κόσμων ξεσπά όταν ο Ντάντε αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και μάχεται τη μοναδική δύναμη αντάξιά του: τον Βέρτζιλ, τον αποξενωμένο δίδυμο αδελφό του.

Perfect Match: Σεζόν 4

Κυκλοφορεί 13/05/2026



Περισσότερες αλλαγές. Περισσότεροι έρωτες. Σταρ των ριάλιτι Ο Έρωτας Είναι Τυφλός, Love Island"και όχι μόνο αναστατώνουν το παιχνίδι. Ποιος θα βρει το τέλειο ταίρι;



Μεταξύ Πατέρα και Γιου (Between Father and Son)

Κυκλοφορεί 13/05/2026



Όταν μια επιτυχημένη δικηγόρος επισκέπτεται το πατρικό του αρραβωνιαστικού της, έρχεται επικίνδυνα κοντά με τον γιο του, ενώ εντάσεις και μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.



Πετεινοί: Σεζόν 2 (Roosters: Season 2)

Κυκλοφορεί 13/05/2026



Οι τέσσερις φίλοι επιστρέφουν αλλαγμένοι και αποφασισμένοι να βελτιωθούν. Όμως, καθώς η ζωή μπλέκει τα πράγματα, αναρωτιούνται αν ο κόσμος είναι έτοιμος γι’ αυτούς.

Αδελφή Ψυχή (Soul Mate)

Κυκλοφορεί 14/05/2026



Βασανισμένος από ενοχές, ο Ρίου αφήνει την Ιαπωνία για το Βερολίνο και σώζεται από τον Κορεάτη πυγμάχο Γιόχαν. Η γνωριμία τους θα σφραγίσει τη μοίρα και των δύο.



Nemesis

Κυκλοφορεί 14/05/2026



Ένας αμείλικτος αστυνομικός του Λος Άντζελες κυνηγά τον εγκέφαλο πίσω από μια σειρά τολμηρών ληστειών — και μόνο ένας θα επικρατήσει.

Ο Βερολίνο και η Κυρία με την Ερμίνα (Berlin and the Lady with an Ermine)

Κυκλοφορεί 15/05/2026



Σεβίλλη: ένα τέλειο μέρος για μια τέλεια ληστεία. Με τα μάτια του στραμμένα σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, ο Βερολίνο καλεί τη συμμορία του για μια καταιγιστική ληστεία.

The Boroughs

Κυκλοφορεί 21/05/2026



Σε έναν φαινομενικά τέλειο οίκο ευγηρίας, μια ομάδα απίθανων ηρώων μάχεται μια απόκοσμη δύναμη που απειλεί να τους στερήσει το μοναδικό πράγμα που εξαντλείται, τον χρόνο.

Mating Season

Κυκλοφορεί 22/05/2026



Από τους δημιουργούς του «Big Mouth» έρχεται αυτή η τολμηρή, ξεκαρδιστική animated κωμωδία για ενήλικες που εξερευνά τον έρωτα, το σεξ και τις σχέσεις μέσα από τον κόσμο των ζώων.

Οδηγός Φόνων για Καλά Κορίτσια: Σεζόν 2 (A Good Girl's Guide to Murder: Season 2)

Κυκλοφορεί 27/05/2026



Αφού λύνει μια ανεξιχνίαστη υπόθεση, η Πιπ περιμένει τη δίκη. Όμως, η εξαφάνιση μιας φίλης αναγκάζει το καλό κορίτσι που έγινε ντετέκτιβ να λύσει άλλο ένα μυστήριο.



Ενσυνείδητος Φόνος: Σεζόν 2 (Murder Mindfully: Season 2)

Κυκλοφορεί 28/05/2026



Ο Μπιορν Ντίμελ επέστρεψε με ενσυνειδητότητα, αλλά δύσκολο να διατηρήσει την ψυχραιμία του όταν διοικεί μια μαφιόζικη συμμορία. Ώρα να βρει το παιδί που κρύβει μέσα του.

Τέσσερις Εποχές: Σεζόν 2 (The Four Seasons: Season 2)

Κυκλοφορεί 28/05/2026



Οι φίλοι ξανασμίγουν για τέσσερις νέες εποχικές συναντήσεις, ενώ διαχειρίζονται μια προσωπική απώλεια και αποδέχονται τα λάθη και τις αλλαγές της μέσης ηλικίας.

Βραζιλία '70: Το Τρίτο Αστέρι (Brazil '70: The Third Star)

Κυκλοφορεί 29/05/2026



Το 1970, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας μπήκε στο γήπεδο με μεγάλα όνειρα και μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: να γίνει η πρώτη ομάδα με τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.

Calabasas Confidential

Κυκλοφορεί 29/05/2026



Μια παρέα φίλων, πρώην κι αντιπάλων που αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο επιστρέφει στην πολυτέλεια της Νότιας Καλιφόρνιας και το ατελείωτο δράμα σε αυτήν τη σειρά ριάλιτι.

Ταινίες του Netflix

Αγαπητή Σενιορίτα (My Dearest Señorita)

Κυκλοφορεί 01/05/2026



Μια νεαρή γυναίκα από παραδοσιακή οικογένεια ανακαλύπτει ότι είναι ίντερσεξ, ξεκινώντας ένα ταξίδι αυτογνωσίας, έμφυλης ταυτότητας και έρωτα σε απρόσμενα μέρη.

Γαμπρός (Son-In-Law)

Κυκλοφορεί 01/05/2026



Ο Χοσέ Σάντσεζ γίνεται ένας φοβερός πολιτικός παράγοντας μετά από μια δύσκολη περίοδο, αλλά τώρα ούτε το γνωστό μουστάκι του ούτε η κοφτερή του γλώσσα θα είναι αρκετά.

Δολοφόνε, Αγάπη μου (My Dearest Assassin)

Κυκλοφορεί 07/05/2026



Μια γυναίκα, της οποίας η σπάνια ομάδα αίματος την καθιστά στόχο, βρίσκει προστασία στην αγκαλιά του φονικού δολοφόνου που αγαπά. Μαζί, παλεύουν για να επιβιώσουν.

Πανέξυπνα Πλάσματα (Remarkably Bright Creatures)

Κυκλοφορεί 08/05/2026



Ενώ τα βράδια δουλεύει στο ενυδρείο μιας μικρής πόλης, μια χήρα έρχεται κοντά μ' ένα έξυπνο χταπόδι κι έναν νεαρό, σ' ένα δράμα που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ.

Προηγούνται οι Κυρίες (Ladies First)

Κυκλοφορεί 22/05/2026



Ένας γυναικάς βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ξυπνά σε έναν παράλληλο κόσμο όπου κυριαρχούν οι γυναίκες. Με τους κανόνες του παιχνιδιού να έχουν αλλάξει, έρχεται αντιμέτωπος με μια δυναμική συνάδελφο σε μια παιχνιδιάρικη σάτιρα για το τι συμβαίνει όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Countdown: Rousey vs. Carano (Αντίστροφη Μέτρηση: Ράουζι Εναντίον Καράνο)

Κυκλοφορεί 06/05/2026



Μπες στο προπονητικό camp μαζί με τις θρύλους του MMA, Ronda Rousey και Gina Carano, πριν επιστρέψουν μετά από χρόνια για την πολυαναμενόμενη μάχη τους.



ΗΠΑ '94: Η Επιστροφή της Βραζιλίας στη Δόξα (USA 94: Brazil's Return to Glory)

Κυκλοφορεί 07/05/2026

Αυτό το ντοκιμαντέρ αναβιώνει την πορεία της Βραζιλίας προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 1994, με συνεντεύξεις και ανέκδοτο υλικό γυρισμένο από τους ίδιους τους παίκτες.



Άγνωστες Πτυχές - Ηνωμένο Βασίλειο: Τζέιμι Βάρντι (Untold UK: Jamie Vardy)

Κυκλοφορεί 12/05/2026



Από ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής σε θρύλο της Πρέμιερ Λιγκ, αυτή είναι η ιστορία της μοναδικής πορείας του Τζέιμι Βάρντι, που κατέκτησε την κορυφή παρά τις αντιξοότητες.



Μάρτι, η Ζωή Είναι Μικρή (Marty, Life Is Short)

Κυκλοφορεί 12/05/2026



Ο Μάρτιν Σορτ αναπολεί μια ζωή γεμάτη χαρά, σε ένα ντοκιμαντέρ με κλασικές σκηνές, πρόσφατες συνεντεύξεις και ακυκλοφόρητο ερασιτεχνικό υλικό με αστέρες.



Άγνωστες Πτυχές - Ηνωμένο Βασίλειο: Το Θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη (Untold UK: Liverpool's Miracle of Istanbul)

Κυκλοφορεί 19/05/2026



Στο ημίχρονο του τελικού Τσάμπιονς Λιγκ του 2005, η Λίβερπουλ χάνει 3-0. Η επική ανατροπή που ακολούθησε ζωντανεύει μέσα από τις μαρτυρίες των παικτών.



Χάμες. (James.)

Κυκλοφορεί 21/05/2026



Ο Χάμες Ροντρίγκες, το εμβληματικό νούμερο 10 της Κολομβίας, μιλάει για τη δόξα, τα σκάνδαλα και τις ελπίδες για την ομάδα του σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ.



Άγνωστες Πτυχές - Ηνωμένο Βασίλειο: Βίνι Τζόουνς (Untold UK: Vinnie Jones)

Κυκλοφορεί 26/05/2026



Αυτή είναι η ιστορία της ανόδου, της πτώσης και του comeback του Βίνι Τζόουνς κόντρα σε κάθε πρόκληση, από έναν από τους πιο διαβόητους σκληρούς του ποδοσφαίρου.



Ράφα (Rafa)

Κυκλοφορεί 29/05/2026



Σε μια σειρά ντοκιμαντέρ, ο Ραφαέλ Ναδάλ, ένας από τους μεγαλύτερους τενίστες όλων των εποχών, μιλά για την καριέρα του, την παρακαταθήκη του και την τελευταία του σεζόν.

Netflix K&F Series

Χόρτον: Σεζόν 2 (Dr. Seuss’s Horton!: Season 2)

Κυκλοφορεί 04/05/2026



Μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσουν! Είτε ψάχνετε θησαυρούς, είτε θέλετε να περάσετε μέσα από τη λάσπη, ο Χόρτον κι ο Σάμσον λύνουν κάθε πρόβλημα — και δεν τα παρατάνε ποτέ.

Netflix K&F Film

Η Μαγική Αλλαγή

Κυκλοφορεί 01/05/2026



Ένα μικροσκοπικό δασόβιο πλάσμα και ένα μαγικό πουλί αλλάζουν ξαφνικά σώματα και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να επιβιώσουν στην πιο ξέφρενη περιπέτεια της ζωής τους.

Netflix Live Events

Funny AF with Kevin Hart: Season 1: Batch 2 (Funny AF with Kevin Hart)

Kυκλοφορεί 04/05/2026 (Semi-final) & 05/05/2026 (Final)



Ο Κέβιν Χαρτ ταξιδεύει στη χώρα με τη βοήθεια θρύλων της κωμωδίας για να βρει τον επόμενο σούπερ σταρ του σταντ απ — με τον νικητή να ανακηρύσσεται από ζωντανή ψηφοφορία.



The Roast of Kevin Hart

Kυκλοφορεί 11/05/2026



Ο κωμικός «rockstar» και μετρ των roast, Kevin Hart σε ένα LIVE roast από το Kia Forum στο πλαίσιο του Netflix Is A Joke Fest στο Λος Άντζελες, στις 11 Μαΐου. Τη βραδιά παρουσιάζει ο σταρ της κωμωδίας Shane Gillis.



Ρόντα Ράουζι Εναντίον Τζίνα Καράνο (Ronda Rousey vs. Gina Carano)

Kυκλοφορεί 17/05/2026

Οι σούπερ σταρ του MMA, Ronda Rousey και Gina Carano, επιστρέφουν στο κλουβί για μια πολυαναμενόμενη μεγάλη μάχη από τη Most Valuable Promotions.

Netflix Comedy Special

Γουάντα Σάικς: Παρακαταθήκη (Wanda Sykes: Legacy)

Kυκλοφορεί 19/05/2026



Η Γουάντα Σάικς επιστρέφει στη σχολή της με μια αφοπλιστική κριτική για τα πάντα, από την κατάσταση του κόσμου μέχρι το πολιτισμικό χάσμα γύρω από τις πετσέτες μπάνιου.

Μην χάσετε επίσης

01/05/2026

Μπούμπα: Σεζόν 5 Booba: Season 5

Mr. & Mrs. Smith

Επτά Μέρες Φαγούρα The Heartbreak Kid

Τα Αντίθετα Έλκονται Boys and Girls

The Big Picture: 2026

Οι Αποχρώσεις της Αγάπης Colors of Love



03/05/2026

Ο Σημαδεμένος Scarface



04/05/2026

Killer Stories: 2026



06/05/2026

Conspiracy Theories: 2026



12/05/2026

One Tree Hill One Tree Hill: Season 1



13/05/2026

Warcraft: Η Σύγκρουση Δύο Κόσμων Warcraft



15/05/2026

Μάντεψε Ποιος Guess Who

Στην Εντατική ER

One Piece: Enter Chopper at the Winter Island



21/05/2026

Collateral: Η Διαδρομή Collateral



27/05/2026

Kylie: Tension Tour

28/05/2026

10 Cloverfield Lane