Μάιος στην Εθνική Πινακοθήκη φέρνει εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Ο Μάιος είναι ο μήνας των Μουσείων, και η Εθνική Πινακοθήκη ανοίγει τις πόρτες της στο Κεντρικό Κτήριο αλλά και στα Παραρτήματα για να τον γιορτάσει, με τις καινούργιες εκθέσεις της, τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, αλλά και τη μόνιμη συλλογή έργων της.



Η νέα έκθεση Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος - η οποία επανεξετάζει τη Συλλογή Κωστάκη μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος - γνωρίζει ήδη μεγάλη ανταπόκριση και έχει προκαλέσει μέσα σε λίγες εβδομάδες το ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών Μέσων.



Τον Μάιο ξεκινούν οι ξεναγήσεις για το κοινό, ενώ τέσσερα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα εισάγουν τα παιδιά στον κόσμο της Πρωτοπορίας.



Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου, με θέμα Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο, η Εθνική Πινακοθήκη έχει σχεδιάσει τέσσερις εκδηλώσεις προκειμένου να αναδείξει στην πράξη ότι τα μουσεία μπορούν να γίνουν γέφυρες επικοινωνίας: δύο απτικές ξεναγήσεις για άτομα με αναπηρία όρασης, μία θεματική περιήγηση στη μόνιμη έκθεση της Εθνικής Γλυπτοθήκης και μία παρουσίαση βιβλίου, σε συνδυασμό με εικαστικό εργαστήρι, στο Παράρτημα Ναυπλίου.

Εκδηλώσεις που ενισχύουν τον διάλογο και τη συμπερίληψη, καλλιεργώντας την κατανόηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.



Η έκθεση των 80 χαρακτικών του Francisco Goya με τίτλο Los Caprichos, που έχει αγαπηθεί πολύ για τον ριζοσπαστικό της χαρακτήρα, παρατείνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.



Στον Ενδιάμεσο Χώρο του Κεντρικού Κτηρίου της ΕΠΜΑΣ, στο πλαίσιο της έκθεσης της Νατάσας Μπιζά, Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου θεματική ξενάγηση με τίτλο «Το αρχείο και το ρήγμα».



Στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, στις 13 Μαΐου, λίγο πριν το κλείσιμο (15/5) της έκθεσης Ειρήνη Απέργη: αρχείο – έπιπλο & διακόσμηση – ζωγραφική, θα πραγματοποιηθεί μια τελευταία ξενάγηση την οποία αξίζει να παρακολουθήσετε, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με έργα που φωτίζουν με μοναδικό τρόπο την κοινωνική ιστορία του επίπλου και τους μετασχηματισμούς του εσωτερικού οικιακού χώρου στην ελληνική μεταπολεμική συνθήκη της ραγδαίας αστικοποίησης.

