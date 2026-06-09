Η θυγατρική της Kymora Limited, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της Attica, σχεδιάζει να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό έως 18 εκατ. μετοχές της εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Η Ideal Holdings προχωρά στο επόμενο βήμα για την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο, ανακοινώνοντας τη δημόσια προσφορά έως και του 29,92% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η θυγατρική της Kymora Limited, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της Attica, σχεδιάζει να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό έως 18 εκατ. μετοχές της εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Η διάθεση αφορά ποσοστό έως 29,92% της Attica, η οποία διαθέτει σήμερα συνολικά 60,16 εκατ. μετοχές. Παράλληλα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε στις 8 Ιουνίου την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της έγκρισης της αίτησης εισαγωγής των μετοχών από τις αρμόδιες αρχές της αγοράς.

Η Ideal Holdings, η Kymora Limited και η Attica βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με τους συμβούλους και τους αναδόχους της συναλλαγής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεσμευόμενες να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

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Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Ideal Holdings για την περαιτέρω ανάπτυξη της Attica και την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.