Το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΕΤΑΑ έχει διευρυνθεί με την τροποποίηση της ΚΥΑ καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που αφορά τα voucher για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την περίοδο 2026-2027.

Καταληκτική ημερονία υποβολής είναι η Τετάρτη 5 Αυγούστου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για την υποβολή δηλώσεων έχουν ως εξής:

- ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2 - από 18/07 έως 19/07

- ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5 - από 20/07 έως 21/07

- ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9 - από 22/07 έως 23/07

- Όλοι οι ΑΦΜ - από 24/07 έως 05/08

Υπνεθυμίζεται πως με την τροποποίηση της ΚΥΑ για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα παιδιά στις δομές προσχολικής αγωγής.

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Η ρύθμιση αφορά το πρόγραμμα χορήγησης voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης, μειώνοντας τα εμπόδια για τις οικογένειες.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο προς το τέλος του μήνα και θα ολοκληρωθεί εντός Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Σημαντικό μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των αιτούντων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών. Παράλληλα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών που συμμετέχουν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία μέσω των ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι βασικές αλλαγές προβλέπουν:

Τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών (τέσσερα παιδιά και άνω) αποκτούν πρόσβαση στο voucher χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

Για τις οικογένειες με έως τρία παιδιά παραμένουν τα εισοδηματικά κριτήρια, ωστόσο αυξάνονται τα σχετικά όρια ώστε να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια

Με τη νέα απόφαση τα ανώτατα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

Έως 38.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες.

Χωρίς εισοδηματικό όριο για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Αυξημένη μοριοδότηση σε σχέση με πέρυσι

Η επιλογή των δικαιούχων εξακολουθεί να γίνεται μέσω μοριοδότησης, με κριτήρια το οικογενειακό εισόδημα, την εργασιακή κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε οικογένειας.

Σε σχέση με την περσινή πρόσκληση, αυξάνεται η πρόσθετη μοριοδότηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Ειδικότερα, οι μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν πλέον 50 μόρια, έναντι 40 μορίων πέρυσι, ενισχύοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στο πρόγραμμα. Στα 50 μόρια παραμένει και η πρόσθετη μοριοδότηση για γονείς ή παιδιά με ποσοστό αναπηρίας άνω του 35%.

Τι καλύπτει το voucher

Το voucher καλύπτει τη φιλοξενία παιδιών σε: