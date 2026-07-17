Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία, με βάση την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία προβλέπει την εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου πλαισίου καθορίζει εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά την εφαρμογή του άρθρου 19 του νόμου 5313/2026.

Στον πυρήνα της νέας ρύθμισης βρίσκονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Υποχρεωτικά εντάσσεται το σύνολο των συγκεκριμένων χρεών που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης, έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των αρμόδιων φορολογικών ή τελωνειακών υπηρεσιών και δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 21 Απριλίου 2026, ούτε είχαν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τακτοποιηθεί με άλλο νόμιμο τρόπο. Υπό προϋποθέσεις, ο οφειλέτης μπορεί επίσης να επιλέξει την ένταξη οφειλών που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής.

Η ένταξη, ωστόσο, δεν είναι αυτόματη. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει νόμιμα τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο σχήμα. Παράλληλα, πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, για τις οποίες η σχετική προθεσμία είχε λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων βάσει αποφάσεων ευρωπαϊκών οργάνων.

Παρακάτω είναι η διαδικασία αναλυτικά και βήμα προς βήμα, με βάση την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις.

Ελέγχετε αν οι οφειλές σας μπορούν να μπουν στη ρύθμιση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές να έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των αρμόδιων φορολογικών ή τελωνειακών υπηρεσιών και να πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση.

Στη ρύθμιση εντάσσονται υποχρεωτικά οι επιλέξιμες οφειλές που δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και δεν έχουν έως την ημερομηνία της αίτησης τακτοποιηθεί με άλλο νόμιμο τρόπο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα προαιρετικής ένταξης συγκεκριμένων οφειλών που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

Ελέγχετε αν πληροίτε τις προσωπικές προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτή η αίτηση, δεν αρκεί μόνο να είναι επιλέξιμες οι οφειλές. Ο αιτών πρέπει να πληροί σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πρέπει να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν αρρύθμιστες, εφόσον αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Τυχόν τέτοια χρέη θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί με αναστολή πληρωμής, άλλη ρύθμιση, δικαστική απόφαση ή άλλο νόμιμο τρόπο. Παράλληλα, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών για τις οποίες η προθεσμία είχε λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επίσης, δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Ελέγχετε αν κάποια οφειλή εξαιρείται

Ορισμένες κατηγορίες χρεών δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οφειλές που σχετίζονται με ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οφειλές που από άλλες διατάξεις δεν επιτρέπεται να ρυθμιστούν.

Υποβάλλετε την αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ψηφιακά στη Φορολογική Διοίκηση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση που για τεχνικούς ή άλλους λόγους δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υποστήριξη της διαδικασίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στο myAADE, προς την υπηρεσία της ΑΑΔΕ που είναι αρμόδια για την είσπραξη της συγκεκριμένης οφειλής. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Επιλέγετε τον αριθμό των δόσεων

Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την αποπληρωμή της οφειλής του σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται και από το συνολικό ποσό της οφειλής, καθώς δεν μπορεί να προκύπτει μηνιαία καταβολή χαμηλότερη από το συγκεκριμένο όριο.

Πληρώνετε την πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες

Η απλή υποβολή της αίτησης δεν αρκεί για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Η υπαγωγή ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις πρέπει να πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Υπολογίζετε ότι η οφειλή επιβαρύνεται με τόκο

Η βασική οφειλή που εντάσσεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με τόκο από την ημερομηνία υπαγωγής. Το επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην απόφαση και παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Επομένως, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί εξαρτάται και από τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Αποφεύγετε οποιαδήποτε καθυστέρηση δόσης

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα, η εκπρόθεσμη δόση επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 15%. Για τον λόγο αυτό, η τήρηση των ημερομηνιών πληρωμής είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Διατηρείτε τα υπόλοιπα φορολογικά χρέη τακτοποιημένα

Ακόμη και μετά την ένταξη στις 72 δόσεις, ο φορολογούμενος πρέπει να παραμένει συνεπής και ως προς τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν νόμιμα μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Επιπλέον, νέες οφειλές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και δεν καλύπτονται από αυτή πρέπει να εξοφλούνται ή να ρυθμίζονται εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Προσέχετε να μη χαθεί η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Χάνεται επίσης εάν καθυστερήσει περισσότερο από δύο μήνες την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Απώλεια της ρύθμισης μπορεί να προκύψει και εάν ο φορολογούμενος δεν τακτοποιήσει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς. Σε περίπτωση απώλειας, το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό.

Αξιοποιείτε τα ευεργετήματα της ρύθμισης

Όσο ο οφειλέτης παραμένει συνεπής και τηρεί τους όρους της ρύθμισης, αποκτά σημαντικά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ενώ αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για όσο διάστημα διαρκεί η ρύθμιση. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης, προβλέπεται και εξάλειψη του αξιοποίνου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε απαιτήσεις, κινητά και ακίνητα. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη, εφόσον αφορούν αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ζητάτε αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων, όπου επιτρέπεται

Εφόσον υπάρχει κατάσχεση εις χείρας τρίτου και αυτή αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεών του. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE και εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξη της οφειλής. Η υπηρεσία ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, η αποδέσμευση ανατρέπεται και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να συνεχιστεί.

Το Δημόσιο διατηρεί ορισμένα δικαιώματα

Η ένταξη στη ρύθμιση δεν σημαίνει ότι το Δημόσιο παραιτείται από κάθε μέτρο διασφάλισης των απαιτήσεών του.

Ακόμη και όταν ο οφειλέτης τηρεί κανονικά τη ρύθμιση, το Δημόσιο μπορεί να εγγράψει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη. Μπορεί επίσης, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να μην χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος.