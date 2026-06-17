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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών, να μην έχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει η νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, με το οικονομικό επιτελείο να ανοίγει τον δρόμο για εξόφληση χρεών έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διευκόλυνση εκατομμυρίων φορολογουμένων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες με την εφορία, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά κίνητρα για τη διατήρηση της συνέπειας στις πληρωμές.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όσα πρέπει να ξέρουν οι οφειλέτες:

1. Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση;

Η νέα ρύθμιση απευθύνεται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Συνολικά, οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν αγγίζουν τα 95 δισ. ευρώ.

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2. Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν;

Στη ρύθμιση εντάσσονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής ή σε άλλη ενεργή ρύθμιση.

3. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών, να μην έχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

4. Σε πόσες δόσεις θα εξοφλείται το χρέος;

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων θα επιλέγεται από τον ίδιο τον οφειλέτη ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

5. Πότε και πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Ιουλίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

6. Τι επιτόκιο προβλέπεται;

Οι οφειλές που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα επιβαρύνονται με σταθερό επιτόκιο 5,84% ετησίως, το ίδιο που ισχύει και στην πάγια ρύθμιση οφειλών.

7. Ποια είναι τα οφέλη για τους συνεπείς οφειλέτες;

Η ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα, αναστολή ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο, «πάγωμα» νέων κατασχέσεων και αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.

8. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση παύει να ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις, δεν τακτοποιήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή παραβιάσει τους όρους της. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό και επανέρχονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.