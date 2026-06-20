Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μια βουτιά στην θάλασσα είναι ό,τι πρέπει για σήμερα καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ, διατηρώντας έντονο το μελτεμικό σκηνικό στο Αιγαίο. Στα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου θα κυμανθεί έως τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 28 με 31 βαθμούς.

Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, ενώ μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων υπάρχει και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείονται μεμονωμένοι όμβροι τις θερμές ώρες της ημέρας.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών μόνο στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdlaaf88p4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό του Σαββάτου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα όπου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 μς 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.