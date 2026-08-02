Ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν τα μποφόρ αλλά και υψηλές θερμοκρασίες θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Κυριακή 2/8.

Τα 7 μποφόρ αναμένεται να φτάσουν την Κυριακή 2/8 οι άνεμοι και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσουν ένα «εκρηκτικό» σκηνικό του καιρού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Όπως είχε αναφέρει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, σε ότι αφορά στη Στερεά Ελλάδα οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών θα είναι αρκετά υψηλές, φτάνοντας μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου στις 7-9/08 ενώ οι ριπές των ανέμων θα μειωθούν και δε θα ξεπεράσουν τα 7 μποφόρ.

Στη Μακεδονία, οι υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 7-9/08 φτάνοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ.

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Οι περιοχές που βρίσκονται σε «red code» την Κυριακή 2/8 λόγω του καιρού

Σε κατάσταση red code τέθηκαν οι περιφέρειες Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας την Κυριακή 2/8 μετά τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει καθώς, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

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